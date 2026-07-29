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Stock Market Rally: આ 3 કારણોથી શેરબજારમાં જબરદસ્ત તેજી! સેન્સેક્સ 800 અંક ઉછળ્યો

Stock Market Surge: સપ્તાહના ત્રીજા કારોબારી દિવસે ભારતીય શેરબજારમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં તીવ્ર વધારા છતાં, સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:54 AM IST
Stock Market Rally: આ 3 કારણોથી શેરબજારમાં જબરદસ્ત તેજી! સેન્સેક્સ 800 અંક ઉછળ્યો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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