/Stock Market Rally: આ 3 કારણોથી શેરબજારમાં જબરદસ્ત તેજી! સેન્સેક્સ 800 અંક ઉછળ્યો

Stock Market Surge: હોર્મુઝમાં ઇરાનના હુમલા બાદ મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ ફરી વધ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં અચાનક 4 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. આમ છતાં, ભારતીય શેરબજારમાં તેજી જોવા મળી છે. બુધવારે કારોબારની શરૂઆતમાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જના 30 શેરવાળા સેન્સેક્સમાં અચાનક 800 પોઈન્ટનો ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના નિફ્ટી ઇન્ડેક્સમાં પણ 200 પોઈન્ટથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો. બજારમાં આ ઉછાળા વચ્ચે, ઇન્ફોસિસ, એટરનલ અને HDFC બેંક સહિત અનેક શેરોમાં તેજી જોવા મળી હતી.
સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી મજબૂત ખુલ્યા
સપ્તાહના ત્રીજા કારોબારી દિવસે કારોબાર શરૂ થતાં જ, BSE સેન્સેક્સ 77,423 પર ખુલ્યો, જે તેના અગાઉના 76,765ના બંધથી તીવ્ર વધારો હતો. થોડીવારમાં, તે 836 પોઈન્ટના ઉછાળા સાથે 77,593 પર પહોંચી ગયો. સેન્સેક્સની જેમ, NSE નિફ્ટી પણ મંગળવારના 23,985ના બંધની તુલનામાં મજબૂત વધારા સાથે ખુલ્યો, પછી અચાનક 200થી વધુ પોઈન્ટ ઉછળીને 24,221 પર પહોંચ્યો.
આ શેરોએ માર્કેટમાં મચાવી ધુમ
શેરબજારમાં તેજી વચ્ચે, ખુલતા જ હલચલ મચાવનારા શેરોમાં BSE લાર્જ કેપમાં ઇન્ફોસિસ શેર (3.90%), HUL શેર (3.70%), LT શેર (3%), ટાટા સ્ટીલ શેર (2.50%), TCS શેર (2.30%) અને એટરનલ શેર (2%)નો સમાવેશ થાય છે. મિડકેપ કેટેગરીમાં, કોફોર્જ શેર (3.30%) અને પર્સિસ્ટન્ટ શેર (2.55%) તેજી સાથે ટ્રેડ કરી રહ્યા હતા.
શેરબજારમાં તેજીના ત્રણ કારણો
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.