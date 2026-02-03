Market Rising Reasons: આ 5 કારણોસર બન્યું શેરબજાર રોકેટ, સેન્સેક્સમાં 2072 પોઈન્ટનો ઉછાળો
Market Rising Reasons: ટ્રેડિંગના અંતે, સેન્સેક્સ 2,072.67 પોઈન્ટ અથવા 2.54 ટકા વધીને 83,739.13 પર બંધ થયો. નિફ્ટી 639.15 પોઈન્ટ અથવા 2.55 ટકા વધીને 25,727.55 પર બંધ થયો.
Market Rising Reasons: મંગળવાર, 3 ફેબ્રુઆરીના રોજ, ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વેપાર કરારની જાહેરાત બાદ ભારતીય શેરબજારોમાં પાંચ વર્ષમાં સૌથી મોટી તેજી જોવા મળી. ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સ 2,500થી વધુ પોઈન્ટ ઉછળ્યો, જ્યારે નિફ્ટી ફરી એકવાર 25,850ના આંકને પાર કરી ગયો.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા ભારત પર ટેરિફ ઘટાડાની જાહેરાતથી રોકાણકારોમાં વ્યાપક ઉત્સાહ ફેલાયો. બજાર ખુલતાની સાથે જ વ્યાપક ખરીદી શરૂ થઈ. તમામ 16 મુખ્ય ક્ષેત્રીય સૂચકાંકો લીલા રંગમાં ટ્રેડ થયા. બેંકિંગ, મેટલ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, કેપિટલ ગુડ્સ અને ફાઇનાન્શિયલ શેરોમાં ખાસ કરીને મજબૂત ખરીદી જોવા મળી. મિડ-કેપ અને સ્મોલ-કેપ સૂચકાંકોમાં પણ લગભગ 3.5 ટકાના વધારા સાથે વેપાર થયો.
- શેરબજારમાં તેજીના 5 મુખ્ય કારણો
1. ઐતિહાસિક ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ
બજારમાં તેજીનું સૌથી મોટું કારણ ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર હતો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાતચીત કર્યા પછી, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે ભારતીય માલ પર ટેરિફ 50 ટકાથી ઘટાડીને 18 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી કાપડ, ઉત્પાદન અને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. ઓછામાં ઓછી 6 કાપડ કંપનીઓના શેર 20 ટકાના અપર સર્કિટ પર પહોંચ્યા હતા.
2. હરીફ દેશો પર ભારતનો ફાયદો
ટ્રેડ ડીલ પછી, ભારત નિકાસ મોરચે હરીફ દેશો પર ફાયદો મેળવી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે. ભારત પર 18% ટેરિફ લાગશે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, તાઇવાન અને વિયેતનામ પર 20% ટેરિફ લાગશે, અને પાકિસ્તાન, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, થાઇલેન્ડ અને ફિલિપાઇન્સમાં 19% ટેરિફ લાગશે. આનાથી યુએસ માર્કેટમાં ભારતનો હિસ્સો વધવાની ધારણા છે.
3.રૂપિયા અને બોન્ડ માર્કેટ તરફથી ટેકો
ટ્રેડ ડીલની જાહેરાત બાદ, ડોલર સામે રૂપિયો 1% થી વધુ મજબૂત થઈને 90.40 પર પહોંચ્યો. 10 વર્ષના બેન્ચમાર્ક સરકારી બોન્ડ યીલ્ડ 5 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટીને 6.72% થયો, જેનાથી વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થયો.
4. મજબૂત વૈશ્વિક સંકેતો
એશિયન બજારોમાં પણ મજબૂત વધારો જોવા મળ્યો. દક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પીમાં 5%નો ઉછાળો આવ્યો, જ્યારે જાપાનના નિક્કી 225, ચીનના શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ અને હોંગકોંગના હેંગ સેંગમાં પણ મજબૂત વેપાર થયો. યુએસ બજારોમાં સોમવારે થયેલી તેજીએ ભારતીય બજારને પણ ટેકો આપ્યો.
5. ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઘટાડો થયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ 0.51 ટકા ઘટીને 65.96 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયા છે. ક્રૂડ ઓઇલના નીચા ભાવથી ફુગાવાના દબાણને હળવું કરવાની અને વેપાર સંતુલનમાં સુધારો થવાની આશા જાગી છે, જે શેરબજાર માટે સકારાત્મક માનવામાં આવે છે.
