PAN Card New Rules: પાન કાર્ડમાં થવાના છે આ 6 મોટા ફેરફારો, તરત જ કરો ચેક
PAN Card New Rules: જેમ આધાર કાર્ડ દરેક મહત્વપૂર્ણ કાર્યનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયું છે, તેમ પાન કાર્ડ પણ દરેક નાણાકીય વ્યવહાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ બની ગયું છે. જો કે, 1 એપ્રિલથી, તેના નિયમોમાં મોટા ફેરફારો થવાના છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને કામ કરવાની રીત પર પડશે.
PAN Card New Rules: નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત સાથે, આવકવેરા વિભાગે પાન સંબંધિત નિયમોને વધુ કડક બનાવ્યા છે. ચાલો સરળ શબ્દોમાં સમજીએ કે શું બદલાવ થવા જઈ રહ્યો છે.
1. હવે, ફક્ત આધાર સાથે પાન જાહેર કરવામાં આવશે નહીં.
હવે, ફક્ત આધાર પાન કાર્ડ મેળવવા માટે પૂરતું રહેશે નહીં. તમારે જન્મ પ્રમાણપત્ર અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ જેવા વધારાના દસ્તાવેજો આપવાની જરૂર પડશે. આનો હેતુ તમારી ઓળખને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.
2. બેંકોમાં પૈસા જમા કરાવવા માટેના નિયમોમાં ફેરફાર
પહેલાં, 50,000 રૂપિયાથી વધુ જમા કરાવવા માટે પાન જરૂરી હતું. હવે, નવા નિયમમાં જણાવાયું છે કે જો તમે એક વર્ષમાં 10 લાખ રૂપિયા કે તેથી વધુ જમા કરાવો છો, તો પાન આપવું ફરજિયાત રહેશે. આનાથી નાના વ્યવહારો માટેના નિયમોને અવગણવાની પ્રથા દૂર થશે.
3. વાહન ખરીદી પર નવા નિયમો
હવે, દરેક વાહન ખરીદી માટે PAN જરૂરી નથી. જો કે, વાહનની કિંમત 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ હોય તો જ PAN જરૂરી રહેશે.
4. મિલકત ખરીદી પર રાહત
પહેલાં, 10 લાખ રૂપિયાની મિલકતો માટે PAN જરૂરી હતો. હવે, આ મર્યાદા વધારીને 20 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. આનાથી નાના ખરીદદારોને થોડી રાહત મળશે.
5. હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ બિલ મર્યાદામાં વધારો
પહેલાં, 50000 રૂપિયાથી વધુના બિલ માટે PAN જરૂરી હતો. હવે, આ મર્યાદા વધારીને 1 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, વીમા પ્રીમિયમ માટેના નિયમોમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
6. 2 લાખ રૂપિયાથી વધુના વ્યવહારો માટે PAN જરૂરી
જો કોઈ ચોક્કસ નિયમો વ્યવહાર પર લાગુ ન પડે, તો પણ 2 લાખ રૂપિયાથી વધુના કોઈપણ વ્યવહાર માટે PAN જરૂરી રહેશે.
- આ ફેરફારોનો હેતુ શું છે?
- સરકારનો ઉદ્દેશ્ય છે:
- કરચોરીમાં ઘટાડો
- છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો અટકાવવા
- નાણાકીય વ્યવસ્થાને પારદર્શક બનાવવાનો
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારી