8મા પગાર પંચમાં ખત્મ થઈ જશે આ ભથ્થા ! આ રીતે નક્કિ થશે પગાર અને પેન્શન, શું છે સરકારની નવી જાહેરાત
8th Pay Commission: જાહેરનામા મુજબ, ન્યાયાધીશ રંજના પ્રકાશ દેસાઈ કમિશનના અધ્યક્ષ રહેશે, તેમની સાથે પ્રોફેસર પુલક ઘોષ પાર્ટ-ટાઇમ સભ્ય અને પંકજ જૈન સભ્ય સચિવ હશે. કમિશનનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં રહેશે.
8th Pay Commission: મંગળવારે, કેન્દ્ર સરકારે આઠમા પગાર પંચના બાકીના બે સભ્યોના નામ, તેની કાર્યપદ્ધતિની જાહેરાત કરી. નવા પગાર પંચનો ઉદ્દેશ્ય પગાર વધારા માટે જવાબદારી અને કામગીરીને આધાર તરીકે સ્થાપિત કરવાનો રહેશે. પગાર પંચ કર્મચારીઓના પગાર, ભથ્થાં, બોનસ, પેન્શન અને અન્ય લાભોમાં જરૂરી ફેરફારોની ભલામણ કરશે, જેથી પ્રોત્સાહન અને કામગીરી આધારિત પગાર માળખું બનાવવામાં આવે.
જાહેરનામા શું છે?
કમિશન આ કાર્યમાં નિષ્ણાતો, સલાહકારો અને સંસ્થાઓને સામેલ કરી શકે છે. જો અગાઉના પગાર પંચો મુજબ ફેરફારો કરવામાં આવે તો પગાર અને પેન્શનમાં નોંધપાત્ર વધારો શક્ય છે. એવો અંદાજ છે કે જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર વધારવામાં આવે તો 25,000 રૂપિયાનું માસિક પેન્શન વધીને 50,000 રૂપિયા થઈ શકે છે.
સમીક્ષા કરવાના બોનસ અને ભથ્થાં
આયોગ હાલની બોનસ યોજના સહિત તમામ ભથ્થાંની સમીક્ષા કરશે અને તેમની ઉપયોગિતા અને શરતોની તપાસ કરશે. જો જરૂરી હોય તો, બિનજરૂરી ભથ્થાં દૂર કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય પેન્શન પ્રણાલીમાં નોંધાયેલા કર્મચારીઓ માટે મૃત્યુ-સહ-નિવૃત્તિ ગ્રેચ્યુઇટીની સમીક્ષા કરવામાં આવશે. NPSની બહાર જૂની પેન્શન યોજનાઓ ધરાવતા કર્મચારીઓ માટે પેન્શન અને ગ્રેચ્યુઇટી નિયમો પર પણ ભલામણો કરવામાં આવશે.
કયા ભથ્થાં પ્રભાવિત થઈ શકે છે?
જ્યારે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી બહાર પાડવામાં આવી નથી, એવો અંદાજ છે કે આ ભથ્થાં પ્રભાવિત થઈ શકે છે, જેમાં મુસાફરી ભથ્થું, ખાસ ફરજ ભથ્થું, નાના પ્રાદેશિક ભથ્થાં અને જૂના વિભાગીય ભથ્થાં (જેમ કે ટાઇપિંગ/કારકુની ભથ્થાં). આ પાછળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય પગાર માળખાને સરળ બનાવવાનો અને સમજવાનો છે.
