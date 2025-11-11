IPO માટે લાઇનમાં ઉભી છે અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીઓ, જાણો ક્યારે થશે લિસ્ટેડ
Adani Group IPO: આગામી થોડા વર્ષોમાં અદાણી ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થવાની શક્યતા છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ અદાણી ગ્રુપની કંપનીઓ 2027થી 2031 વચ્ચે લિસ્ટ થઈ શકે છે.
Adani Group IPO: અદાણી ગ્રુપની અનેક કંપનીઓ શેર માર્કટમાં લિસ્ટ થવા લાઈનમાં ઉભી છે. અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીઓ જેમાં એરપોર્ટ, મેટલ, રોડ અને ડેટા સેન્ટર ચલાવતી અદાણી ગ્રુપની કંપનીઓ 2027થી 2031 વચ્ચે લિસ્ટ થઈ શકે છે. જોકે, આ બાબતે અદાણી ગ્રુપ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.
2016થી 2020 વચ્ચે ઘણી કંપનીઓ લિસ્ટ થઈ
રિપોર્ટ મુજબ, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની પેટાકંપનીઓની લિસ્ટિંગ આગામી ત્રણ વર્ષમાં થઈ શકે છે. અગાઉ, અદાણી ગ્રુપની કંપનીઓ 2016થી 2020 વચ્ચે શેરબજારમાં લિસ્ટ થઈ હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, અદાણી ટોટલ ગેસ, અદાણી ગ્રીન ગેસ અને અદાણી વિલ્મર શેરબજારમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
લિસ્ટિંગ માટે તૈયાર
અદાણી ગ્રુપને અપેક્ષા છે કે 2027-28 નાણાકીય વર્ષ સુધીમાં એરપોર્ટ બિઝનેસનો EBITDA તેના વર્તમાન કદથી ત્રણ ગણો થઈ જશે. કોપર અને અન્ય મટિરિયલ્સ બિઝનેસ પણ સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે અને લિસ્ટિંગ માટે તૈયાર થઈ જશે.
કંપનીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગંગા એક્સપ્રેસવે પર કામ પણ આ સમયગાળા દરમિયાન પૂર્ણ થશે. અદાણી ગ્રુપને અપેક્ષા છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે, જે લિસ્ટિંગ માટે અનુકૂળ પ્લેટફોર્મ બનાવશે.
અદાણી ગ્રુપ પાસે સૌથી વધુ એરપોર્ટ
હાલમાં, અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ દેશમાં આઠ એરપોર્ટ ધરાવે છે, જે મુંબઈ, લખનૌ, અમદાવાદ, જયપુર, ગુવાહાટી, તિરુવનંતપુરમ અને મેંગલોરમાં કાર્યરત છે. અદાણી ગ્રુપના એરપોર્ટ બિઝનેસે સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં 1062 કરોડ રૂપિયાનો EBITDA નોંધાવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળાની તુલનામાં 43 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
