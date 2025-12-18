Prev
આ શેર 2026મા કરાવી શકે છે સારી કમાણી, 6 બ્રોકરેજ ફર્મે જાહેર કર્યું પોતાનું લિસ્ટ

Indian stock market outlook 2026: જો 2026 માં શેરબજારમાં તેજી આવે છે, તો પસંદગીના કેટલાક શેરો સારી શરત બની શકે છે. ઘણી અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય બ્રોકરેજ કંપનીઓએ વધુ વૃદ્ધિ માટે મજબૂત સંભાવના ધરાવતા મજબૂત શેરોની ઓળખ કરી છે. તેઓ માને છે કે આ શેરો આગામી વર્ષમાં મજબૂત પ્રદર્શન આપી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:22 AM IST

Stock Market News: જો શેર બજારની કહાની 2026મા એક નવો અધ્યાય લખે છે તો તેમાં ખાસ સ્ટોક્સ હીરોની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. દેશ અને દુનિયાની છ મોટી બ્રોકરેજ ફર્મનું માનવું છે કે ભારતીય બજાર આગામી વર્ષે સારા માહોલ, ઘટી રહેલી મોંઘવારી અને કંપનીની આવકમાં સુધારાના દમ પર નવી ગતિ પકડી શકે છે. તેવામાં કેટલાક મજબૂત શેર રોકાણકારોને સારૂ રિટર્ન આપી શકે છે.

બ્રોકરેજ હાઉસનું કહેવું છે કે 2026મા બજારની તેજી કોઈ અફવા કે માત્ર વેલ્યુએશન પર નહીં પરંતુ અસલી કમાણી અને મજબૂત બેલેન્સ શીટના દમ પર આવશે. આ વિચાર સાથે આશરે એવા 75 શેરની પસંદગી કરવામાં આવી છે, જે આવનાર સમયમાં બજારનું નેતૃત્વ કરી શકે છે.

2026 માટે કયા સકારાત્મક પરિબળો રહેશે?
નિષ્ણાતોના મતે, ઘટી રહેલો ફુગાવો, RBI દ્વારા સંભવિત વ્યાજ દરમાં ઘટાડો, સ્થાનિક રોકાણને મજબૂત બનાવવું અને સરકારી ખર્ચ - આ બધા બજાર માટે સકારાત્મક પરિબળો હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને, બેંકિંગ, નાણાકીય, ગ્રાહક, ઔદ્યોગિક અને માળખાગત ક્ષેત્રો આશાસ્પદ તકો બતાવી રહ્યા છે. રોકાણકારો હવે સ્પષ્ટ બિઝનેસ મોડેલ અને દૃશ્યમાન કમાણી ધરાવતી કંપનીઓમાં વધુ વિશ્વાસ ધરાવે છે.

Morgan Stanley ની પસંદ
મોર્ગન સ્ટેનલીનું માનવું છે કે ભારતીય શેર બજાર 2026મા મજબૂત વાપસી કરી શકે છે. બ્રોકરેજ પ્રમાણે ઘરેલું ડિમાન્ડ સાથે જોડાયેલા શેર સૌથી વધુ ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. બ્રોકરેજની પસંદમાં Maruti Suzuki, Titan, Trent જેવા કંઝ્યુમર શેર સામેલ છે. બ્રોકરેજે બેન્કિંગમાં ICICI Bank અને Bajaj Finance, ઈન્ફ્રાસ્ટ્ર્ક્ચરમાં L&T અને એનર્જીમાં Reliance Industries પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.

HSBC કયા શેર પર વિશ્વાસ દર્શાવ્યો
HSBC મોટી અને વિશ્વસનીય કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. બ્રોકરેજને અપેક્ષા છે કે 2026 માં કમાણીમાં સુધારો સ્પષ્ટ થશે. HSBC ની પસંદગીઓમાં ઇન્ફોસિસ, SBI, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, હિન્ડાલ્કો, એપોલો હોસ્પિટલ્સ, મેરિકો અને કલ્યાણ જ્વેલર્સનો સમાવેશ થાય છે.

BofA નું ફોકસ: કંઝ્યુમર અને ફાઇનાન્શિયલ
BofA સિક્યોરિટીઝ માને છે કે 2026 માં વળતર કમાણી દ્વારા સંચાલિત થશે. બ્રોકરેજ ઓટો, બેંકિંગ, ગ્રાહક અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રોની તરફેણ કરે છે. તેના ટોચના શેરોમાં મારુતિ સુઝુકી, મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા, ટાઇટન, HDFC બેંક, ICICI બેંક, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ડિગો અને DLFનો સમાવેશ થાય છે.

Nomura ની રણનીતિઃ ભીડથી દૂર રહો
Nomura રોકાણકારોને સલાહ આપી છે કે વધુ ચર્ચાવાળા શેરથી બચો અને પસંદગીના શેર પર ધ્યાન આપો. બ્રોકરેજની પસંદમાં  ICICI Bank, Axis Bank, Infosys, UltraTech Cement, Dixon Technologies, Dr Reddys, Titan અને Mahindra & Mahindra સામેલ છે.

Jefferies અને ICICI Direct નો દ્રષ્ટિકોણ
જેફરીઝ એવા શેરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે જે હાલમાં સસ્તા લાગે છે પરંતુ ભવિષ્યમાં સારું પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એક્સિસ બેંક, બીપીસીએલ, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ અને જેએસડબલ્યુ એનર્જી તેના મનપસંદ શેર છે. આ દરમિયાન, આઈસીઆઈસીઆઈ ડાયરેક્ટ 2026 માટે બજાજ ફિનસર્વ, એલટીઆઈમાઇન્ડટ્રી, પિડિલાઇટ, એસઆરએફ અને કેન ફિન હોમ્સને મજબૂત દાવેદાર તરીકે સૂચિબદ્ધ કરે છે.

રોકાણકારો માટે શું છે સંકેત
એક્સપર્ટનો મત સ્પષ્ટ છે કે 2026મા તે શેર ચમકશે જેનો પાયો મજબૂત છે. જો બજાર હાઇપની જગ્યાએ હકીકતને ઈનામ આપો છો તો આ પસંદ કરાયેલા શેર રોકાણકારોને સારી કમાણી કરાવી શકે છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 

