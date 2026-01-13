દુનિયાની સૌથી મજબૂત કરન્સી કઈ છે? ટોપ-5મા ડોલરનું નામોનિશાન પણ નથી
Strongest Currency In World: સૌથી શક્તિશાળી લાગનાર ડોલર હકીકતમાં વેલ્યુની રમતમાં ઘણા દેશોથી પાછળ છે. દુનિયાની સૌથી મોંઘી કરન્સીનું લિસ્ટ તે જણાવે છે કે પૈસાની તાકાત માત્ર નામથી નક્કી થતી નથી.
જ્યારે પૈસાની તાકાતની વાત આવે છે તો મનમાં સૌથી પહેલા અમેરિકી ડોલરની તસવીર સામે આવે છે. ફિલ્મોથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રેડ સુધી, ડોલર દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે જે ડોલરને દુનિયામાં સૌથી શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે, તે હકીકતમાં વેલ્યુના મામલામાં ઘણી કરન્સીથી પાછળ છે, જેની એક યુનિટની કિંમત ડોલરથી ખૂબ વધુ છે, આવો જાણીએ.
ડોલર સૌથી શક્તિશાળી કેમ નહીં?
હંમેશા લોકો તેવું માને છે કે જે કરન્સીની કિંમત વધુ છે, તે દેશ સૌથી શક્તિશાળી હોય છે, પરંતુ હકીકત થોડી અલગ છે. કરન્સીની વેલ્યુ ઘણી વસ્તુ પર નિર્ભર કરે છે, જેમ કે સરકારની મૌદ્રિક નીતિ, બજારમાં મુદ્રાની સપ્લાય, વિદેશી મુદ્રા ભંડાર, તેલ અને ગેસ જેવા સંસાધન અને આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ. અમેરિકી ડોલર દુનિયામાં સૌથી વધુ ઉપયોગ થનાર કરન્સી છે, પરંતુ તેની એક યુનિટની કિંમત ઘણા દેશોની મુદ્રાઓથી ઓછી છે.
દુનિયાની સૌથી મોંઘી કરન્સી
દુનિયાની સૌથી મજબૂત કરન્સીની વાત કરીએ તે કુવૈતી દિનાર સૌથી ઉપર આવે છે. ભારતમાં એક કુવેતી દિનારની કિંમત લગભગ 290 રૂપિયાથી વધુ છે. કુવૈત પાસે વિશાળ તેલ ભંડાર છે અને સરકારે કરન્સીની સપ્લાય સીમિત રાખી છે. આ કારણ છે કે કુવૈતી દિનાર વર્ષોથી દુનિયાની સૌથી મોંઘી કરન્સી છે.
બહરીન અને ઓમાનની મજબૂત મુદ્રાઓ
કુવૈત બાદ બહરીન દિનાર અને ઓમાની રિયાલનું નામ આવે છે. બહરીન દિનારની કિંમત ભારતીય રૂપિયામાં આશરે 230થી વધુ છે. આ મુદ્રા અમેરિકી ડોલરથી જોડાયેલી છે, જેનાથી તેમાં ઉતાર-ચઢાવ થતો નથી. તો ઓમાની રિયાલની કિંમત 235થી 240 રૂપિયા આસપાસ રહે છે. ઓમાન સરકારે ઈરાદાપૂર્વક પોતાની કરન્સીની વેલ્યુ ઊંચી રાખી છે અને તેલ નિકાસથી દેશને મજબૂત સપોર્ટ મળે છે.
જોર્ડનિયન દિનાર બ્રિટિશ પાઉન્ડ
જોર્ડનિયન દિનાર પણ ડોલરથી વધુ મજબૂત માનવામાં આવે છે. તેની કિંમત આશરે 125 રૂપિયાથી વધુ છે. જોર્ડનની અર્થવ્યવસ્થા વધુ મોટી નથી, પરંતુ કરન્સીને સ્થિર રાખવા માટે તેણે ડોલર સાથે જોડીને રાખી છે. તો બ્રિટિશ પાઉન્ડ દુનિયાની સૌથી જૂની અને વિશ્વાસપાત્ર મુદ્રાઓમાંથી એક છે. ભારતમાં એક પાઉન્ડની કિંમત લગભગ 120 રૂપિયાની આસપાસ રહે છે. લંડનનું ગ્લોબલ ફાઈનાન્શિયલ હબ હોવું પાઉન્ડને મજબૂતી આપે છે.
સ્વિસ ફ્રેંક, યુરો અને કેમેન આઈસલેન્ડ્સ ડોલર
સ્વિસ ફ્રેંકને દુનિયાની સૌથી સુરક્ષિત કરન્સીમાં ગણવામાં આવે છે. તેની કિંમત આશરે 110 રૂપિયાથી વધુ છે. સ્વિત્ઝર્લેન્ડની મજબૂત બેન્કિંગ વ્યવસ્થા અને રાજકીય સ્થિરતા તેનું કારણ છે. કેમેન આઈલેન્ડ્સ ડોલર ટેક્સ હેવનના રૂપમાં જાણીતા દેશની મુદ્દા છે અને તે અમેરિકી ડોલરથી વધુ મજબૂત છે. યૂરો ભલે ડોલર જેટલો શક્તિશાળી ન દેખાય પરંતુ તેના એક યુનિટની કિંમત પણ ડોલરથી વધુ રહે છે અને તે દુનિયાની બીજી સૌથી વધુ ઉપયોગ થનારી મુદ્દા છે.
વેલ્યુ અને તાકાતમાં તફાવત
તે સમજવું જરૂરી છે કે કરન્સીની વધુ કિંમતનો મતલબ હંમેશા મજબૂત અર્થવ્યવસ્થા સાથે થશે નથી. અમેરિકી ડોલર આજે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર, રિઝર્વ કરન્સી અને રોકાણના મામલામાં સૌથી આગળ છે. તો ઊંચી વેલ્યુવાળી કરન્સી હંમેશા સીમિત સપ્લાય અને ખાત નીતિઓને કારણે મજબૂત દેખાય છે.
