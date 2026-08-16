/16 ઓગસ્ટ પછી આ ગ્રાહકોને નહીં મળે LPG સિલિન્ડર? આજે જ કરો આ કામ

LPG Cylinder e-KYC Deadline: LPG ગ્રાહકો માટે એક મોટા સમાચાર છે. આજે, 16 ઓગસ્ટ, e-KYCની છેલ્લી તારીખ છે. જો ગ્રાહકો આ કામ પુરૂ કરતા નથી, તો તેઓ 17 ઓગસ્ટથી ગેસ સિલિન્ડર બુક કરી શકશે નહીં. ઇન્ડિયન ઓઇલે તમામ ગ્રાહકોને 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં તેમના e-KYC પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે. આ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PM-Ujjwala Yojana) હેઠળના ગ્રાહકોને લાગુ પડતું નથી. જો કે, આ ગ્રાહકો માટે પણ e-KYC પ્રક્રિયા ફરજિયાત છે.
જો 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં KYC પૂર્ણ ન થાય તો શું?
ઇન્ડિયન ઓઇલે ગ્રાહકોને સ્પષ્ટપણે જાણ કરી છે કે જો તેઓ 16 ઓગસ્ટ સુધીમાં આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને LPG સિલિન્ડર મળશે નહીં. કંપનીએ ગ્રાહકોને સમયસર તેમના e-KYC પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે. આનો અર્થ એ નથી કે તેમનું કનેક્શન રદ કરવામાં આવશે, તેઓ ફક્ત LPG સિલિન્ડર બુક કરી શકશે નહીં અથવા પ્રાપ્ત કરી શકશે નહીં. એકવાર ચકાસણી પૂર્ણ થઈ ગયા પછી, ગ્રાહકો ફરીથી તેમના LPG સિલિન્ડર પ્રાપ્ત કરી શકશે.
તમે ઘરેથી e-KYC પ્રક્રિયા કરી શકો છો પૂર્ણ
e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે, ગ્રાહકોએ Indane, HP, અથવા Bharat Gas માટે સત્તાવાર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી જોઈએ. એપ્લિકેશનમાં ફેસ વેરિફિકેશન પ્રક્રિયા શરૂ કરો. પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી સ્થિતિ તપાસવાની ખાતરી કરો.
તમે e-KYC ઑફલાઇન પણ પૂર્ણ કરી શકો છો
1. ગ્રાહકો તેમની ગેસ એજન્સીની મુલાકાત લઈને e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. બાયોમેટ્રિક્સનો ઉપયોગ અહીં કરવામાં આવશે. કૃપા કરીને નોંધ લો કે તમારે તમારો મોબાઇલ નંબર રજીસ્ટર કરાવવો આવશ્યક છે, જે તમારી પાસે હંમેશા હોય છે, કારણ કે બુકિંગ માટે આ એકમાત્ર પદ્ધતિ હશે.
બુકિંગ માટે જરૂરી રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર
સરકારે LPG સિલિન્ડર બુક કરવાના નિયમોમાં નોંધપાત્ર સુધારો કર્યો છે. LPG સિલિન્ડર હવે OTP વિના ડિલિવરી કરવામાં આવશે નહીં. ગેસ સિલિન્ડર ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને જ બુક કરવામાં આવશે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, LPG સિલિન્ડર માટે બુકિંગ ફક્ત 45 દિવસ પછી જ મંજૂરી આપવામાં આવશે. તે જ સમયે, શહેરોમાં LPG સિલિન્ડરનું બુકિંગ 25 દિવસ પછી કરવામાં આવશે.