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16 ઓગસ્ટ પછી આ ગ્રાહકોને નહીં મળે LPG સિલિન્ડર? આજે જ કરો આ કામ

LPG Cylinder e-KYC Deadline: રિપોર્ટ મુજબ, ઇન્ડિયન ઓઇલે LPG સિલિન્ડર માટે e-KYC પૂર્ણ કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ઓગસ્ટ નક્કી કરી છે. ગ્રાહકો ઘરે બેઠા અથવા એજન્સીની મુલાકાત લઈને તેમનું e-KYC કરાવી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 16, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:31 PM IST
16 ઓગસ્ટ પછી આ ગ્રાહકોને નહીં મળે LPG સિલિન્ડર? આજે જ કરો આ કામ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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