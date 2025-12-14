આ કર્મચારીઓને નહીં મળે મોંઘવારી ભથ્થાનો લાભ ! સરકારે આપી મહત્વપૂર્ણ જાણકારી
Dearness Allowance: આ સરકારી કર્મચારીને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ (PSU)માં સમાવિષ્ટ થયા પછી આ કામ બાદ તેને નિવૃત્તિના લાભો જપ્ત થઈ શકે છે. મે 2025માં જાહેર કરાયેલા સરકારી જાહેરનામામાં આ સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું.
Dearness Allowance: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 8મા પગાર પંચની રચના થઈ ત્યારથી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોમાં પગાર, પેન્શન અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા, ખાસ કરીને વોટ્સએપ પર એક સંદેશ વાયરલ થયો હતો, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને હવે નાણા અધિનિયમ 2025 હેઠળ DA વધારો અને પગાર પંચ સંબંધિત લાભો મળશે નહીં. આ દાવાથી પેન્શનરોમાં ચિંતા વધી ગઈ. જો કે, સરકારે હવે આગળ આવીને આ સમાચારને સંપૂર્ણપણે ખોટા ગણાવ્યા છે.
વિગતો શું છે?
શનિવાર, 13 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, સરકારની સત્તાવાર એજન્સી, PIB ફેક્ટ ચેકે X (અગાઉ ટ્વિટર) પર સ્પષ્ટતા કરી કે આવો કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. PIB એ જણાવ્યું હતું કે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો સંદેશ ભ્રામક છે અને તેનો સત્ય સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે પેન્શનરોને પહેલાની જેમ જ ડીએ વધારો અને પગાર પંચના લાભો મળતા રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય પેન્શનરોએ ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.
સરકારે શું કહ્યું
સરકારે એમ પણ કહ્યું કે સીસીએસ (પેન્શન) નિયમો, 2021ના નિયમ 37માં સુધારો ફક્ત ચોક્કસ પરિસ્થિતિ માટે લાગુ પડે છે. જો કોઈ સરકારી કર્મચારીને જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ (પીએસયુ)માં સમાવિષ્ટ થયા પછી ગંભીર ગેરવર્તણૂકને કારણે તેના પદ પરથી બરતરફ કરવામાં આવે છે અથવા દૂર કરવામાં આવે છે, તો જ તેના નિવૃત્તિ લાભો જપ્ત કરી શકાય છે. મે 2025માં જાહેર કરાયેલ સરકારી સૂચનામાં પણ આ સ્પષ્ટપણે જણાવવામાં આવ્યું હતું. આનો અર્થ એ છે કે આ નિયમ સામાન્ય પેન્શનરોને અસર કરતો નથી.
મોંઘવારી ભથ્થું (DA) સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે વધતી જતી ફુગાવાની અસરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ડીએનો હેતુ લોકોની ખરીદ શક્તિ જાળવવાનો છે. કેન્દ્ર સરકાર સમયાંતરે ડીએમાં સુધારો કરે છે.
તાજેતરમાં, 1 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ, કેન્દ્ર સરકારે 7મા પગાર પંચની ભલામણોના આધારે 3% ડીએ વધારાને મંજૂરી આપી હતી. સરકારે લોકોને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરવા અને સત્તાવાર સરકારી સ્ત્રોતોમાંથી કોઈપણ સમાચારની ચકાસણી કરવા વિનંતી કરી છે.
