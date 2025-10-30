Multibagger share 2025: આ સ્ટોકે મચાવી ધમાલ, 10 હજારના 10 મહિનામાં બનાવી દીધા 5 લાખ
Stock Market News: આ વર્ષની શરૂઆતમાં Elitecon International નો શેર માત્ર 10.37 રૂપિયા હતો. હવે તે વધીને 156 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે — એટલે કે 1400% નું રિટર્ન.
Trending Photos
Multibagger Stocks: શેર બજારને હંમેશા જોખમભરી રમત કહેવામાં આવે છે. પરંતુ એક જૂની કહેવત છે 'નો રિસ્ક, નો ગેન.' જો કોઈએ સાચા સમયે સ્ટોકમાં પૈસા લગાવ્યા હોય તો બજાર સામાન્ય વ્યક્તિને પણ માલામાલ બનાવી શકે છે. આ વર્ષે એવા ઘણા શેર છે, જેણે રોકાણકારોને ચોંકાવનારૂ રિટર્ન આપ્યું છે અને હવે તે મલ્ટીબેગર સ્ટોક્સ બની ચૂક્યા છે.
આ સ્ટોકે કર્યો કમાલ
2025મા જે સ્ટોકે શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે, તેમાં સામેલ છે - GHV Infra Projects Ltd, RRP Semiconductor, Elitecon International Ltd અને Midwest Gold Ltd. આ સ્ટોકે 2025મા અત્યાર સુધી 5100 ટકા સુધીનું રિટર્ન આપી બજારમાં ધૂમ મચાવી દીધી છે.
GHV Infra Projects Ltd
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, આ કંપનીના શેરમાં 10,000% થી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. ફક્ત આ વર્ષે જ, GHV ઇન્ફ્રાનો શેર ₹18.19 થી વધીને ₹320 થયો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં જ, તેણે 275% વળતર આપ્યું છે - એટલે કે ₹1 લાખનું રોકાણ ₹3.75 લાખથી વધુ થયું છે.
Elitecon International Ltd
આ વર્ષની શરૂઆતમાં Elitecon International ના શેરની કિંમત માત્ર 10.37 રૂપિયા હતી. હવે વધીને 156 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે એટલે કે 1400 ટકા રિટર્ન. પરંતુ છેલ્લા 1 મહિનામાં તેમાં 26 ટકાનો ઘટાડો જરૂર થયો છે, પરંતુ છ મહિનામાં 347 રિટર્ન તેને મલ્ટીબેગર બનાવે છે.
RRP Semiconductor Ltd — સૌથી મોટો ધમાકો
સેમીકંડક્ટર સેક્ટરની આ કંપની આ વર્ષે સૌથી મોટી સરપ્રાઇઝ સાબિત થઈ છે. માત્ર 10 મહિનામાં તેના સ્ટોકે 5541 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. 1 જાન્યુઆરીએ RRP Semiconductor ના શેરનો ભાવ 185.50 પર હતો, જે હવે વધીને 10465 રૂપિયાના સ્તર પર પહોંચી ગયો છે. એટલે કે જો કોઈએ 10 મહિના પહેલા 10000 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની વેલ્યુ લગભગ 5 લાખ રૂપિયા હોત. છેલ્લા છ મહિનામાં આ સ્ટોકે 1100 ટકા અને એક મહિનામાં 48 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે.
આ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ છે કે શેર બજારમાં ભાગ્ય અને સમજદારીનું મિશ્રણ મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે. પરંતુ બજારના જાણકારોની સલાહ છે કે આવા મલ્ટીબેગર શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા જોખમ અને વેલ્યુએશનનું વિશ્લેષણ જરૂર કર, કારણ કે જેટલી ઝડપે વધારે થાય છે એટલી ઝડપી ઘટાડો પણ થઈ શકે છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે