અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ દરમિયાન આ ભારતીય શેરો થયા ક્રેશ, 12% સુધી નોંધાયો ઘટાડો, જાણો
Indian Stocks Crash: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવની અસર હવે ભારતીય શેરબજાર પર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. સોમવારે આ મુખ્ય કંપનીઓના શેરોમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે માર્કેટમાં પણ મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.
- ભારતીય શેર બજાર પછડાયું હતું, તેની સૌથી મોટી અસર એરલાઈન કંપનીઓ પર જોવા મળી હતી
Indian Stocks Crash: ઈરાન અને ઈઝરાયલ વચ્ચે યુદ્ધના કારણે ભારતીય શેર બજાર પછડાયું હતું, તેની સૌથી મોટી અસર એરલાઈન કંપનીઓ પર જોવા મળી હતી, સોમવારે માર્કેટ ખુલતાની સાથે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન (ઇન્ડિગોની પેરેન્ટ કંપની) અને સ્પાઇસજેટ જેવા મુખ્ય એરલાઇન શેરોમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો.
સીધી અસર ફ્લાઇટ કામગીરી
અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર હુમલા બાદ, ઘણા મધ્ય પૂર્વીય દેશોએ તેમના એરસ્પેસ બંધ કરી દીધા છે. આની સીધી અસર ફ્લાઇટ કામગીરી અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર પડી છે. વધતા જોખમને કારણે રોકાણકારોએ એરલાઇન અને ટ્રાવેલ ક્ષેત્રના શેરોથી પોતાને દૂર રાખવાનું શરૂ કરી દીધું છે.
શેરની સ્થિતિ
બીએસઇ પર ઇન્ડિગોના શેર લગભગ 12% ઘટ્યા, ટ્રેડિંગ દરમિયાન 4,461 રૂપિયાની નીચી સપાટીએ પહોંચ્યા. સ્પાઇસજેટના શેર પણ 3 ટકાથી વધુ ઘટીને 14.91 રૂપિયાની આસપાસ આવી ગયા. માત્ર એરલાઇન્સ જ નહીં, પણ ઓનલાઇન ટ્રાવેલ કંપનીઓને પણ દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો. ixigoના શેર 13.5 ટકા જેટલા ઘટીને 147 રૂપિયા પર આવી ગયા છે. Easy Trip Planners (EaseMyTrip) પણ લગભગ 9 ટકા ઘટીને 7.8 રૂપિયાની આસપાસ થઈ ગયા.
મધ્ય પૂર્વને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે એક મુખ્ય ટ્રાન્ઝિટ હબ માનવામાં આવે છે. દુબઈ જેવા મુખ્ય એરપોર્ટ દરરોજ સેંકડો કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરે છે. એરસ્પેસ બંધ થવાને કારણે ઘણી ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે, જ્યારે કેટલીકને લાંબા રૂટ લેવાની ફરજ પડી છે. આનાથી એરલાઇન્સના સંચાલન ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે, ઇંધણ ખર્ચ અને ફ્લાઇટના સમયમાં વધારો થઈ શકે છે. વધુમાં, મુસાફરોની અનિશ્ચિતતામાં વધારો ટિકિટ બુકિંગ પર અસર કરી શકે છે.
એક્સપર્ટ શું કહે છે
એક્સપર્ટ કહે છે કે જો આ યુદ્ધનો તણાવ ચાલુ રહેશે, તો ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર પર દબાણ વધી શકે છે. તેલના ભાવમાં વધારો થવાની પણ શક્યતા છે, જે એરલાઇન્સ માટે બેવડી મુશ્કેલી બની શકે છે. આ પહેલાથી જ સ્પર્ધા અને ખર્ચના દબાણ સાથે સંઘર્ષ કરી રહેલી કંપનીઓના નફા પર અસર કરી શકે છે. રોકાણકારો હાલમાં સાવચેતીભર્યું વલણ અપનાવી રહ્યા છે અને સુરક્ષિત ક્ષેત્રો તરફ વળ્યા છે.
જો કે, બજાર એક્સપર્ટ પણ માને છે કે જો પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં સામાન્ય થાય અને એરસ્પેસ ફરી ખુલે, તો આ શેરોમાં રિકવરી જોવા મળી શકે છે. બધાની નજર હાલમાં પરિસ્થિતિ પર છે. જ્યારે આ ચોક્કસપણે મુસાફરી અને પર્યટન ક્ષેત્ર માટે પડકારજનક સમય છે, લાંબા ગાળાના રોકાણકારો સ્પષ્ટતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
