આવતીકાલે નવરાત્રિના પહેલા જ દિવસથી આ વસ્તુઓ થઈ જશે ટેક્સ ફ્રી, સામાન્ય લોકો માટે મોટી ભેટ

GST Zero Tax: ભારતમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) સિસ્ટમમાં મોટા સુધારા કરવામાં આવ્યા છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં GST કાઉન્સિલે આ મહિને નવા દરોને મંજૂરી આપી હતી. આ નિર્ણય 3 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો. નવા દરો આવતીકાલે એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બર 2025થી લાગુ થશે.
શું વિગતો છે?
નવી સિસ્ટમને GST 2.0 કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટેક્સ ગણતરીઓ અને વસ્તુઓની શ્રેણીઓને સરળ બનાવવામાં આવી છે. વ્યક્તિગત આરોગ્ય અને જીવન વીમા પોલિસીઓમાંથી GST સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી સામાન્ય લોકો માટે આવશ્યક નાણાકીય સુરક્ષા સસ્તી બની જશે. ટેક્સ સ્લેબને માત્ર 5% અને 18%માં મર્યાદિત કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે રોજિંદી જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ અને સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓ પરના ટેક્સ દર ઘટી જશે. ભારતમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST)માં મોટો સુધારા કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી જનતા અને વ્યવસાયો બન્નેને ફાયદો થયો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણની અધ્યક્ષતામાં GST કાઉન્સિલે બુધવારે અનેક મુખ્ય માલ અને સેવાઓ પર GST દૂર કરવાનો અથવા ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો.
આ વસ્તુઓ પર મુક્તિ
હવે ઘણી ખાદ્ય ચીજો પર GSTમાંથી મુક્તિ મળશે. આમાં અલ્ટ્રા-હાઈ ટેમ્પરેચર (UHT) દૂધ, પ્રી-પેકેજ્ડ અને લેબલ થયેલ છેના અથવા પનીર, પિઝા બ્રેડ અને ભારતીય રોટલી જેમ કે, ખાખરા, રોટલી અને પરાઠા સામેલ છે. આનાથી સામાન્ય લોકો માટે રોજિંદી ખાદ્ય ચીજો વધુ પોસાય તેવી બનશે.
જીવનરક્ષક દવાઓ માટે રાહત
મહત્વપૂર્ણ અને જીવનરક્ષક દવાઓ જેમ કે, Agalsidase Beta, Imiglucerase, Eptacog alfa અને 33 અન્ય મહત્વપૂર્ણ દવાઓ હવે GSTને આધીન રહેશે નહીં. આનાથી ગંભીર બીમારીઓની સારવારનો ખર્ચ ઘટશે અને દવાઓ વધુ સુલભ બનશે.
શિક્ષણ સંબંધિત વસ્તુઓમાં રાહત
વિદ્યાર્થીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે પણ ઘણી વસ્તુઓ પર GST માફ કરવામાં આવ્યો છે. આમાં ઇરેઝર, પેન્સિલ શાર્પનર, પેન્સિલ, ક્રેયોન્સ, ચાક, નોટબુક્સ વગેરે સામેલ છે. આ ઉપરાંત પ્રિન્ટેડ નકશા, એટલાસ, દિવાલ નકશા, ટોપોગ્રાફિકલ પ્લાન અને ગ્લોબ્સ પણ ટેક્સમાંથી મુક્ત રહેશે.
સંપૂર્ણપણે ટેક્સ દૂર
હવે ઘણી મહત્વપૂર્ણ વસ્તુઓ પરથી GST સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવ્યો છે. આમાં UHT દૂધ, પ્રી-પેકેજ્ડ અને લેબલવાળા પનીર અથવા છેના, પીત્ઝા બ્રેડ, ખાખરા, ચપાતી, રોટલી, અને પરાઠા, પરોટા અને અન્ય ભારતીય રોટલીઓનો સમાવેશ થાય છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં, Agalsidase Beta, Imiglucerase અને Eptacog alfa જેવી જીવનરક્ષક દવાઓ સાથે 33 અન્ય મહત્વપૂર્ણ દવાઓ પરથી GST દૂર કરવામાં આવ્યો છે. શૈક્ષણિક વસ્તુઓ માટે, ઇરેઝર, પેન્સિલ શાર્પનર, પેન્સિલ, ક્રેયોન્સ, ડ્રોઇંગ/રાઇટિંગ ચાક અને નોટબુક્સને કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. વધુમાં, છાપેલા નકશા, એટલાસ, દિવાલ નકશા, ટોપોગ્રાફિકલ પ્લાન અને ગ્લોબ્સને પણ GSTમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આ સુધારાઓ સામાન્ય લોકો, વિદ્યાર્થીઓ અને વ્યવસાયોને લાભ કરશે, જેનાથી રોજિંદા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ સસ્તી અને સુલભ બનશે.
