બેંક FD પણ ફેલ, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ આપી રહી છે 8.20% સુધીનું શાનદાર વ્યાજ
બેંક એફડીના ઘટતા વ્યાજદરોએ રોકાણકારોની ચિંતા વધારી છે, પરંતુ આ વચ્ચે પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ્સ એક મજબૂત વિકલ્પ બની છે. સુરક્ષિત રોકાણ ઈચ્છતા લોકો માટે આ યોજનાઓ આકર્ષક માનવામાં આવે છે, કારણ કે અહીં બેંકથી વધુ રિટર્ન મળી રહ્યું છે.
આજકાલ ઘણી બેંકોએ પોતાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (FD) વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરી દીધો છે, જેના કારણે નવા FD રોકાણકારોને પહેલાની તુલનામાં ખૂબ ઓછું રિટર્ન મળી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં પણ બેંક FD પર મળનાર વ્યાજ વધવાની આશા જોવા મળી રહી નથી. તેવામાં લોકો સુરક્ષિત અને સ્થિર રિટર્ન માટે પોસ્ટ ઓફિસ તરફ વળી રહ્યાં છે, કારણ કે અહીં મળનાર વ્યાજ બેંક FD કરતા વધુ છે.
વર્તમાનમાં જ્યાં મોટા ભાગની બેંકો, જેમાં સરકારી બેંકો પણ સામેલ છે, તે 6થી 7 ટકા વચ્ચે વ્યાજ આપી રહી છે. તો પોસ્ટ ઓફિસની ઘણી લોકપ્રિય સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ 7થી લઈને 8.20% સુધીનું સુરક્ષિત અને ગેરેન્ટેડ રિટર્ન ઓફર કરી રહી છે. આ કારણ છે કે ઓછું જોખમ લેવા ઈચ્છતા લોકો પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમ્સને બેંક એફડીનો એક મજબૂત અને સારો વિકલ્પ માની રહ્યાં છે.
સરકાર સંપૂર્ણ ગેરંટી આપે છે, જે આ યોજનાઓને વિશ્વસનીય બનાવે છે.
પોસ્ટ ઓફિસ નાની બચત યોજનાઓની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે તમામ રોકાણો સરકાર દ્વારા 100% ગેરંટી આપવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા પૈસા એટલા સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે કે બેંક FD પણ તેની સરખામણીમાં ઓછા હોય છે.
વધુમાં, જૂની કર વ્યવસ્થા પસંદ કરતા રોકાણકારોને આ યોજનાઓ પર આવકવેરા કપાતનો પણ લાભ મળે છે, જેનાથી એકંદર વળતરમાં વધુ વધારો થાય છે. સરકાર વ્યાજ દરોની ત્રિમાસિક સમીક્ષા કરે છે, જેનાથી યોજનાઓ બદલાતી બજાર પરિસ્થિતિઓ અનુસાર વળતરને સમાયોજિત કરી શકે છે.
પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ
નીચે 1 ઓક્ટોબર, 2025 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી લાગુ પડતી મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓ માટેના નવીનતમ વ્યાજ દરો છે. આ દરો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પોસ્ટ ઓફિસ રોકાણકારોને બેંક FD કરતાં વધુ કમાણી કરવાની તક કેવી રીતે આપી રહી છે.
2 વર્ષની ટાઇમ ડિપોઝિટ આ સ્કીમ પર 7 ટકા વ્યાજ મળે છે. જો તમે 10000 નું રોકાણ કરો છો તો વર્ષમાં તમને લગભગ 719 રૂપિયાનું વ્યાજ મળે છે. વ્યાજદર ત્રણ મહિને ચક્રવૃદ્ધિ થાય છે.
3-વર્ષીય ટાઇમ ડિપોઝિટ: આ યોજના 7.1% વ્યાજ દર આપે છે. નાના રોકાણકારો તેને પસંદ કરે છે કારણ કે તે સલામત છે અને બેંક FD કરતા વધુ સારા વ્યાજ દર આપે છે.
5 વર્ષીય ટાઇમ ડિપોઝિટ: લાંબા ગાળાની ક્ષિતિજ ધરાવતા લોકો માટે આ એક સારો વિકલ્પ છે. તે 7.5% વાર્ષિક વ્યાજ આપે છે, જે ત્રિમાસિક ચક્રવૃદ્ધિ સાથે મળીને સમય જતાં વળતરમાં વધુ વધારો કરે છે.
સીનિયર સિટીઝન સેવિંગ્સ સ્કીમ વૃદ્ધ રોકાણકારો માટે સૌથી લોકપ્રિય છે. તેમાં 8.2 ટકા વ્યાજ મળે છે, જે બેંક એફડીના મુકાબલે વધુ છે. વ્યાજ ક્વાર્ટરના આધારે મળે છે અને તત્કાલ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
માસિક આવક એકાઉન્ટઃ જેને દર મહિને સ્થિર આવકની જરૂર હોય છે, તેના માટે આ યોજના ઉપયોગી છે. તેમાં 7.4 ટકાના દરથી વ્યાજ મળે છે અને માસિક ચુકવણી થાય છે.
રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (NSC) NSC 7.7% વ્યાજ આપે છે, અને ₹10,000 નું રોકાણ પરિપક્વતા પર ₹14,490 થાય છે. આ યોજના તેના કર-બચત લાભો માટે પણ જાણીતી છે.
પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF) PPF લાંબા ગાળાની બચત માટે 7.10% વ્યાજ આપે છે. તેના કર-મુક્ત વળતરને કારણે, તે સૌથી મજબૂત બચત વિકલ્પોમાંથી એક છે.
કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP) KVP 7.5% વ્યાજ આપે છે અને 115 મહિનામાં રકમ બમણી કરે છે. આ યોજના તેના જોખમ-મુક્ત રોકાણ માટે જાણીતી છે.
મહિલા સન્માન બચત પત્ર: આ વિકલ્પ, ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે, 7.5% વ્યાજ આપે છે. ₹10,000 નું રોકાણ પરિપક્વતા પર ₹11,602 થાય છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરનારી આ યોજના છે. જેમાં 8.2 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવે છે. આ સરકારી સ્કીમ સૌથી વધુ રિટર્ન આપનારી સુરક્ષિત યોજનાઓમાંથી એક છે.
