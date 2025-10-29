1 નવેમ્બરથી બદલાઈ જશે આ મોટા નિયમો, બેન્ક ખાતાધારકોથી લઈ સરકારી કર્મચારીઓ સહિત બધાને થશે અસર
Rule Change From 1 Nov: નવેમ્બર 2025ની શરૂઆતની સાથે જ સામાન્ય લોકો, બેન્ક ગ્રાહકો, ક્રેડિટ કાર્ડ ધારકો અને સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય નિયમોમાં ફેરફાર થવાનો છે. આમાં બેન્ક ખાતાઓ અને લોકર્સમાં મલ્ટીપલ નોમિનેશનની સુવિધા, SBI કાર્ડની નવી ફી, PNB લોકર ભાડામાં ઘટાડો, લાઈફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા અને NPSમાંથી UPSમાં સ્વિચ કરવાની અંતિમ તારીખ લંબાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આ બદલાવનો હેતુ માત્ર બેન્કિંગ સિસ્ટમને વધુ પારદર્શક બનાવવાનો નથી, પરંતુ પેન્શન અને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે જોડાયેલા ગ્રાહકોને વધારાની સુવિધા અને સમય પૂરો પાડવાનો પણ છે. ચાલો જાણીએ કે, 1 નવેમ્બરથી શું બદલાઈ રહ્યું છે.
બેન્ક ખાતાઓમાં હવે ચાર નોમિની બનાવવાની સુવિધા
નાણા મંત્રાલયે પુષ્ટિ કરી છે કે, 1 નવેમ્બર 2025થી બેન્કિંગ કાયદા (સુધારા) અધિનિયમ 2025ની કલમ 10 થી 13ની જોગવાઈઓ અમલમાં આવશે. આ નવા નિયમ હેઠળ બેન્ક ખાતાધારકો હવે એકને બદલે ચાર નોમિની નિયુક્ત કરી શકશે. ખાતાધારકો ઈચ્છે તો એક સાથે ચારેય નોમિનીઓને નોમિનેટ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે અથવા ઉત્તરાધિકારનો ક્રમ પણ નક્કી કરી શકે છે. આનાથી મૃત્યુ અથવા અણધાર્યા સંજોગોમાં ધનનો દાવો કરવામાં થતા વિવાદો અને વિલંબમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે.
SBI કાર્ડ ફીમાં મોટા બદલાવ
SBI કાર્ડે તેના ફી માળખામાં ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે, જે 1 નવેમ્બર 2025થી અમલમાં આવશે. નવી ફી માળખું ચોક્કસ પ્રકારના વ્યવહારો પર લાગુ થશે - ખાસ કરીને, શિક્ષણ સંબંધિત ચુકવણીઓ અને વોલેટ લોડિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન. હવે CRED, Cheq અને MobiKwik જેવી થર્ડ-પાર્ટી એપ્લિકેશનો દ્વારા કરવામાં આવતી શિક્ષણ ચુકવણીઓ પર 1% ફી લાગશે. જો કે, શાળા, કોલેજ અથવા યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ અથવા તેમના POS મશીનો દ્વારા સીધી કરવામાં આવતી ચુકવણીઓ પર કોઈ ફી રહેશે નહીં. આ ઉપરાંત 1,000 રૂપિયાથી વધુના દરેક વોલેટ લોડિંગ વ્યવહાર પર 1% ફી વસૂલવામાં આવશે.
PNBએ લોકર ભાડાના દર ઘટાડ્યા
પંજાબ નેશનલ બેન્ક (PNB)એ તેના લોકર ભાડામાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. બેન્ક દ્વારા જારી કરાયેલા એક નોટિફિકેશન (16 ઓક્ટોબર 2025) અનુસાર, નવા દરો વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત થયાના 30 દિવસ પછી નવેમ્બરના મધ્યથી અમલમાં આવશે. સુધારેલા દરો હેઠળ તમામ ક્ષેત્રો અને તમામ કદના લોકર ભાડામાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જે ગ્રાહકોને રાહત આપે છે.
લાઈફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ
કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના બધા પેન્શનરોએ તેમનું વાર્ષિક જીવન પ્રમાણપત્ર 1 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર 2025ની વચ્ચે સબમિટ કરવું જરૂરી છે. આ પ્રમાણપત્ર પુષ્ટિ કરે છે કે પેન્શનર જીવંત છે અને પેન્શન ચૂકવણી મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. 80 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના પેન્શનરોને 1 ઓક્ટોબરથી જીવન પ્રમાણપત્ર સબમિટ કરવાની સુવિધા મળી ચૂકી છે.
NPSમાંથી UPSમાં સ્વિચ કરવાની અંતિમ તારીખ વધારાઈ
કેન્દ્ર સરકારે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માંથી યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)માં સ્વિચ કરવાની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર 2025 સુધી લંબાવી છે. આ અંતિમ તારીખ વર્તમાન કર્મચારીઓ, નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અને મૃત કર્મચારીઓના કાનૂની જીવનસાથીઓ (જેઓ NPS હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે)ને લાગુ પડે છે.
