ઉત્તરાયણ પહેલા DA પર આ રાજ્યોએ લીધો નિર્ણય, કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર

DA Hike: 12 જાન્યુઆરીના રોજ, આ રાજ્યની સરકારે તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ડીએ અને બાકી રકમ ચૂકવવા માટે તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર બિલ ચૂકવવા માટે 2600 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ જાહેર કરી. તેલંગાણા સરકારે પણ તેના કર્મચારીઓ માટે ડીએમાં વધારો કર્યો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:48 PM IST

ઉત્તરાયણ પહેલા DA પર આ રાજ્યોએ લીધો નિર્ણય, કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર

DA Hike: નવા વર્ષની શરૂઆત સાથે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. વર્ષના પ્રથમ છ મહિના માટે ડીએ અંગેનો નિર્ણય માર્ચ સુધીમાં લેવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન, કેટલાક રાજ્યોએ તેમના કર્મચારીઓને ડીએ ભેટનું વિતરણ શરૂ કરી દીધું છે. 

12 જાન્યુઆરીના રોજ, આંધ્રપ્રદેશ સરકારે તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ડીએ અને બાકી રકમ ચૂકવવા માટે તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર બિલ ચૂકવવા માટે 2600 કરોડ રૂપિયાથી વધુની જાહેર કરી. તેલંગાણા સરકારે તેના કર્મચારીઓ માટે ડીએમાં પણ વધારો કર્યો.

આંધ્રપ્રદેશ સરકારનો નિર્ણય

આંધ્રપ્રદેશના નાણામંત્રી પી. કેશવે જણાવ્યું હતું કે આ રકમ જાહેર કરવાથી કર્મચારીઓ, પેન્શનરો, પોલીસ કર્મચારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો સહિત કુલ 5.7 લાખ લાભાર્થીઓને રાહત મળશે. કેશવે જણાવ્યું હતું કે નાણા વિભાગે બાકી લેણાં અને બાંધકામ કાર્યો માટે ₹2,653 કરોડના બિલોનું સમાધાન કર્યું છે. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ કુલ રકમમાંથી ₹1,100 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે DA અને DA એરિયર્સના બાકી હપ્તા માટે મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ કર્મચારીઓને રજાના બદલામાં ચુકવણી માટે ₹110 કરોડની રકમ મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, સરકારે વિવિધ યોજનાઓ હેઠળના કામો માટે ₹1,243 કરોડ પણ મુક્ત કર્યા હતા.

તેલંગાણા સરકારનો નિર્ણય

રાજ્ય સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. આ DA વધારો, મૂળ પગારના 30.03%થી 33.67% સુધી, 1 જુલાઈ, 2023થી અમલમાં આવશે. નાણા વિભાગના મુખ્ય સચિવ સંદીપ કુમાર સુલતાનિયાએ આ સંદર્ભમાં આદેશો જાહેર કર્યા હતા. 

આદેશો અનુસાર, AICTE અથવા UGC પગાર ધોરણ 2016 મેળવતા કર્મચારીઓના DA વર્તમાન 42%થી વધારીને 46% કરવામાં આવ્યા છે. આ વધારો જિલ્લા પરિષદો, મંડળ પરિષદો, ગ્રામ પંચાયતો, નગરપાલિકાઓ, કૃષિ બજાર સમિતિઓ, જિલ્લા પુસ્તકાલય સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓના શિક્ષણ અને બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓને પણ લાગુ પડશે. 

વધેલા ડીએની ચુકવણી 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ચૂકવવાપાત્ર જાન્યુઆરીના પગાર સાથે કરવામાં આવશે. 1 જુલાઈ, 2023 થી 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીના સમયગાળા માટે ડીએ રિવિઝન પર બાકી રહેલી બાકી રકમ કર્મચારીઓના જનરલ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન, મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે ડીએ વધારાથી રાજ્ય સરકાર પર દર મહિને ₹227 કરોડનો બોજ પડશે.

છત્તીસગઢ સરકારનો નિર્ણય

છત્તીસગઢ સરકારે રાજ્યના લાખો સરકારી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને મોટી ભેટ આપી છે. મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી, જે કેન્દ્ર સરકારના મોંઘવારી ભથ્થા જેટલો 58 ટકા થયો. 

સાંઈએ કહ્યું કે દેશના ઘણા રાજ્યો હજુ પણ કેન્દ્ર સરકારના મોંઘવારી ભથ્થાથી પાછળ છે, પરંતુ છત્તીસગઢ સરકારે આ સમયસર પગલું ભર્યું છે અને કર્મચારીઓને નાણાકીય રાહત આપી છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે કર્મચારીઓની અન્ય પડતર માંગણીઓ પર સમિતિ બનાવીને વિચારણા કરવામાં આવશે, અને તમામ મુદ્દાઓ વાતચીત દ્વારા ઉકેલવામાં આવશે.

 

