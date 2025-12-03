અદાણી અને અંબાણીની જીવનભરની કમાણી કરતાં વધુ છે આ બે અબજોપતિઓની 11 મહિનાની કમાણી, જાણો
Adani Ambani Lifetime Earning: આ વર્ષે, બન્ને દિગ્ગજની કુલ સંપત્તિમાં કુલ 195 બિલિયન ડોલરનો ઉમેરો કર્યો. પહેલા બિઝનેસ મેનની કુલ સંપત્તિ 102 બિલિયન ડોલર અને બિઝા બિઝનેસ મેનની કુલ સંપત્તી 93 બિલિયન ડોલરથી વધુ છે. તેમની સંયુક્ત વાર્ષિક કમાણી મુકેશ અંબાણીની કુલ $106 બિલિયન અને અદાણીની કુલ $85.6 બિલિયનથી વધુ છે.
Adani Ambani Lifetime Earning: ટેકનોલોજી દિગ્ગજોએ આ વર્ષે અબજોની કમાણી સાથે રોકાણકારોને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે, ખાસ કરીને ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ અને સેર્ગેઈ બ્રિને આશ્ચર્યજનક નેટવર્થમાં વધારો જોયો છે. આ બે અબજોપતિઓની આ વર્ષે અત્યાર સુધીની કમાણી એશિયાના પ્રથમ અને બીજા ક્રમના સૌથી ધનિક વ્યક્તિઓની જીવનકાળની કમાણી કરતાં વધુ છે.
11 મહિનામાં જોરદાર કમાણી
લેરી પેજ અને સેર્ગેઈ બ્રિને આ વર્ષે તેમની કુલ સંપત્તિમાં કુલ $195 બિલિયનનો ઉમેરો કર્યો છે. લેરી પેજની કુલ સંપત્તિ $102 બિલિયન અને સેર્ગેઈ બ્રિનની કુલ સંપત્તિ $93 બિલિયન સાથે સૌથી વધુ છે. તેમની સંયુક્ત વાર્ષિક કમાણી મુકેશ અંબાણીની કુલ $106 બિલિયન અને અદાણીની કુલ $85.6 બિલિયનથી વધુ છે.
ધનિક ટેકનોલોજી ઉદ્યોગસાહસિકોમાં ટોચ પર
2025ની શરૂઆતથી, લેરી પેજની કુલ સંપત્તિમાં $102 બિલિયનનો જંગી વધારો થયો છે, જેના કારણે તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક ટેકનોલોજી ઉદ્યોગસાહસિકોમાં ટોચ પર છે. તેમના સાથી અને ગુગલના સહ-સ્થાપક સેર્ગેઈ બ્રિને પણ બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સમાં $93 બિલિયનનો વધારો દર્શાવ્યો છે.
અબજોપતિઓની યાદીમાં ત્રીજુ સ્થાન
આ દરમિયાન, ઓરેકલના સ્થાપક લેરી એલિસનની કુલ સંપત્તિ $259 બિલિયન છે. તેમનો વર્ષ-થી-તારીખ (YTD) નફો $67.7 બિલિયન છે, જે તેમને ટોચના અબજોપતિઓની યાદીમાં ત્રીજુ સ્થાન ધરાવે છે.
કોમોડિટી બજારમાં મજબૂત વૃદ્ધિ
ટેકનોલોજી ક્ષેત્રની બહાર, મેક્સિકોના કાર્લોસ સ્લિમે પણ $34.8 બિલિયનનો વાર્ષિક નફો કર્યો છે, જ્યારે ફ્રાન્સના બર્નાર્ડ આર્નોલ્ટે $25.5 બિલિયનની કમાણી કરી છે, જે ચીનના કોમોડિટી બજારમાં મજબૂત વૃદ્ધિને કારણે છે.
સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ ચોથા ક્રમે
NVIDIAના વડા જેન્સેન હુઆંગ પણ સંપત્તિની દ્રષ્ટિએ ચોથા ક્રમે છે, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં $43.3 બિલિયન સાથે. વધુમાં, રિટેલ ક્ષેત્રના જીમ વોલ્ટન ($24.4 બિલિયન), એલિસ વોલ્ટન ($24.2 બિલિયન) અને રોબ વોલ્ટન ($24.2 બિલિયન) પણ ટોચના 10 યાદીમાં સ્થાન ધરાવે છે.
નાણાકીય બજારોમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિ
આ આંકડા સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે આ વર્ષે ટેકનોલોજી અને નાણાકીય બજારોમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિ થઈ છે, જ્યારે વિવિધ ક્ષેત્રોના રોકાણકારોએ પણ નોંધપાત્ર નફો મેળવ્યો છે. આ વર્ષ ટેકનોલોજીકલ નવીનતા અને વ્યાપક બજાર વિસ્તરણનું પ્રતીક સાબિત થઈ રહ્યું છે.
