આ બે સરકારી કંપની થઈ જશે એક, મોદી સરકાર કરી રહી છે મોટા મર્જરની તૈયારી, શેરમાં તેજી

Government Company Merger: આ કંપનીમાં સરકારનો 52.63 ટકા હિસ્સો મેનેજમેન્ટ નિયંત્રણ સાથે હસ્તગત કર્યો. સંપાદન કિંમત પ્રતિ શેર 139.50 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી હતી. આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી બાદ હિસ્સાનું સંપાદન પૂર્ણ થયું.
 

Feb 02, 2026, 08:05 PM IST

આ બે સરકારી કંપની થઈ જશે એક, મોદી સરકાર કરી રહી છે મોટા મર્જરની તૈયારી, શેરમાં તેજી

Government Company Merger: સોમવારે સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર પુનર્ગઠન પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે જાહેર ક્ષેત્રની પાવર ફાઇનાન્સિંગ કંપની, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન (PFC) અને તેની પેટાકંપની, REC લિમિટેડનું મર્જર કરવાનું વિચારી રહી છે. PFC અને REC પાવર ઉત્પાદન, ટ્રાન્સમિશન અને વિતરણ પ્રોજેક્ટ્સને ધિરાણ આપવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે શું કહ્યું

રવિવારે રજૂ કરાયેલા નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટેના તેમના કેન્દ્રીય બજેટ ભાષણમાં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જાહેર ક્ષેત્રની નાણાકીય સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવવાની સરકારની યોજનાના ભાગ રૂપે REC લિમિટેડ (અગાઉ ગ્રામીણ વિદ્યુતીકરણ નિગમ) અને PFCનું પુનર્ગઠન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. આ જાહેરાત બાદ, રવિવારના ખાસ ટ્રેડિંગ સત્ર દરમિયાન બંને કંપનીઓના શેર 6 ટકા સુધી ઉછળ્યા.

વિગતો શું છે?

સૂત્રોએ સોમવારે સંકેત આપ્યો હતો કે પુનર્ગઠનના ભાગ રૂપે PFC અને REC વચ્ચે મર્જર થઈ શકે છે, પરંતુ અંતિમ નિર્ણય ઉચ્ચ સ્તરે લેવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ પદ્ધતિઓ પર વીજળી મંત્રાલય દ્વારા કામ કરવું પડશે. અગાઉ, માર્ચ 2019માં, PFC એ REC લિમિટેડમાં બહુમતી હિસ્સાનું સંપાદન 14,500 કરોડ રૂપિયામાં સરકારને ટ્રાન્સફર કરીને પૂર્ણ કર્યું હતું. 

તે સમયે, બંને કંપનીઓનું વિલીનીકરણ 2019-20 નાણાકીય વર્ષમાં થવાની ધારણા હતી, પરંતુ વિલીનીકરણ નિષ્ફળ ગયું. PFCએ RECમાં સરકારનો 52.63 ટકા હિસ્સો (103.94 કરોડ શેર) અને મેનેજમેન્ટ નિયંત્રણ મેળવ્યું. સંપાદન કિંમત 139.50 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી હતી. આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી બાદ આ હિસ્સાનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું હતું.

શેરની સ્થિતિ

PFC અને REC બંને 'નવ્રત્ન' સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ છે. સોમવારે, BSE પર PFCના શેર 1.13 ટકા વધીને 385.60 રૂપિયા પર બંધ થયા, જ્યારે REC લિમિટેડના શેર 1.23 ટકા વધીને 363.10 રૂપિયા પર બંધ થયા છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

