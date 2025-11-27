માત્ર ચાર દિવસ બાકી છે! 30 નવેમ્બર સુધી ફટાફટ પુરા કરો આ કામ, બાકી આવશે મુશ્કેલી
Things to do before 30th November: નવેમ્બરનો મહિનો સમાપ્ત થવામાં ચાર દિવસ બાકી છે. તેવામાં તમારે કેટલાક જરૂરી કામ પુરા કરવા પડશે, જેનાથી તમને મળનારી સુવિધા યથાવત રહે. બાકી તમારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
Things to do before 30th November: નવેમ્બરનો મહિનો સમાપ્ત થવાનો છે. મહિનો પુરો થવાની સાથે ઘણા જરૂરી કામ પુરા કરવાની ડેડલાઈન પણ સમાપ્ત થઈ જશે. તેવામાં તમે ઘણી બેન્કિંગ સેવાનો લાભ લઈ શકશો નહીં, તેથી ચાર દિવસમાં આ જરૂરી કામ પતાવી દો. આવો જાણીએ નવેમ્બરનો મહિનો ખતમ થતાં પહેલા તમારે કયા-કયા કામ પુરા કરવાના છે.
જીવન પ્રમાણ પત્ર જમા કરાવો
ભારતમાં બધા પેન્શનરોએ સમય રહેતા પેન્શન મેળવવા માટે દર વર્ષે 30 નવેમ્બરની ડેડલાઇન સુધી કે તે પહેલા પેન્શન આપનારી એજન્સીઓને પોતાનું લાઇફ સર્ટિફિકેટ કે જીવન પ્રમાણ પત્ર જમા કરાવવાનું હોય છે.
પેન્શન મેળવનાર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ સંબંધિત અધિકારીઓ પાસે ખુદ જઈને દસ્તાવેજ જમા કરાવી શકે છે કે હવે તેની પાસે ડેડલાઇનની અંદર ડિજિટલ LC જમા કરવાનો પણ વિકલ્પ છે. 30 નવેમ્બર સુધી જો તમે જીવન પ્રમાણ પત્ર જમા ન કરાવ્યું તો તમારૂ પેન્શન અટકી શકે છે. વિલંબ થવા પર તમારૂ અટવાયેલું પેન્શન ત્યારે મળશે, જ્યારે તમે મોકલેલા LC ને સેન્ટ્રલ પેન્શન પ્રોસેસિંગ સેન્ટર (CPPC) માંથી મંજૂરી મળી જાય.
KYC અપડેટ કરાવવાની ડેડલાઇન
જો તમે પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ના કસ્ટમર છો તો તમારી પાસે પણ 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી KYC (નો યોર કસ્ટમર) અપડેટ કરાવી લેવાનો રિમાઇન્ડર મેસેજ આવ્યો હશે. જો આ તારીખ સુધી KYC અપડેટ ન કરાવ્યું તો તમારા એકાઉન્ટમાં પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવશે અને તમે જરૂરી કામ કરી શકશો નહીં. KYC કરાવવી સરળ છે.
તમે ઈચ્છો તો PNB ONE મોબાઇલ એપ, ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, ઈમેલ કે SMS, WhatsApp બેન્કિંગ કે તમારી નજીકની બ્રાન્ચમાં જઈને કેવાયસી અપડેટ કરાવી શકો છો. કેવાયસી અપડેટ કરાવવા માટે એક રેગુલેટરીની જરૂર નથી. પરંતુ તે ઓળખ વેરિફાઇ કરવા, ફ્રોડ રોકવા અને બધી બેન્કિંગ સર્સિસનો સતત ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરી છે. KYC વિગત અપડેટ ન કરાવવા પર સિક્યોરિટીને કારણે ઘણીવાર તમારૂ એકાઉન્ટ ફ્રીઝ થવા સુધીનો ખતરો રહે છે. તેનાથી બેંકમાં કોઈ વ્યવહાર થઈ શકતો નથી.
NPS થી UPS માં ટ્રાન્સફર
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) માંથી નવી શરૂ થયેલી યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં શિફ્ટ થવાની બીજી તક આપવામાં આવી રહી છે. મૂળ સમયમર્યાદા 30 જૂનથી 30 સપ્ટેમ્બર સુધી હતી, પરંતુ પછીથી તેને 30 નવેમ્બર, 2025 સુધી લંબાવવામાં આવી હતી, અને હવે આ તેમની છેલ્લી તક હોઈ શકે છે.
તમે તમારા પોતાના વિવેકબુદ્ધિથી NPS માંથી UPS માં શિફ્ટ કરી શકો છો, જે તમારા નિવૃત્તિ આયોજનને નોંધપાત્ર રીતે અસર કરશે. ઘણા કર્મચારીઓ UPS ને તેના નિર્ધારિત-લાભ માળખા અને નિવૃત્તિ પછીની વધુ સ્થિર આવકને કારણે વધુ ફાયદાકારક માને છે. 30 નવેમ્બર પહેલાં પસંદગી કરવામાં નિષ્ફળતાનો અર્થ એ છે કે તેઓ ડિફોલ્ટ રૂપે હાલના NPS માળખા હેઠળ કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
