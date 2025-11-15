રાઈટ્સ ઈશ્યુ લઈને આવી રહી છે અદાણીની આ કંપની, શું તમારા પોર્ટફોલિયોમાં છે શેર ?
Adani Company Rights Issue: જો તમે અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીમાં રોકાણકાર છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આ કંપનીએ બોર્ડે નવેમ્બરમાં તેની બોર્ડ મીટિંગમાં રાઇટ્સ ઇશ્યૂને મંજૂરી આપી હતી. કંપનીએ સોમવાર, 17 નવેમ્બરને આ માટે રેકોર્ડ ડેટ તરીકે નક્કી કર્યો છે.
Adani Company Rights Issue: ગૌતમ અદાણી ગ્રુપની કંપની, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે મીટિંગમાં રાઇટ્સ ઇશ્યૂને મંજૂરી આપી હતી. ગયા શુક્રવારે, અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના શેર 1.29% વધીને ₹2516.85 પર બંધ થયા છે.
રાઇટ્સ ઇશ્યૂની વિગતો?
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ રાઇટ્સ ઇશ્યૂ હેઠળ કુલ 13,85,01,687 રાઇટ્સ ઇક્વિટી શેર જાહેર કરશે, જેની રકમ 24,930.30 કરોડ રૂપિયા છે. આ શેર આંશિક રીતે ચૂકવવામાં આવશે, જેની ફેસ વેલ્યુ 1 રૂપિયા છે. રાઇટ્સ ઇશ્યૂની કિંમત 1,800 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.
ત્રણ રાઇટ્સ શેર માટે હકદાર
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝે રાઇટ્સ ઇશ્યૂમાં ભાગ લેવા માટે લાયક શેરધારકો નક્કી કરવા માટે સોમવાર, 17 નવેમ્બરનો દિવસ રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કર્યો છે. 3:25 રાઇટ્સ ધોરણે લાયક ઇક્વિટી શેરધારકોને રાઇટ્સ ઇક્વિટી શેર ઓફર કરવામાં આવી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે રોકાણકાર રેકોર્ડ તારીખે રાખેલા અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝના દરેક 25 સંપૂર્ણ પેઇડ-અપ શેર માટે ત્રણ રાઇટ્સ શેર માટે હકદાર છે.
18 નવેમ્બરના રોજ રાઇટ્સ એન્ટાઇટલમેન્ટ્સનું ક્રેડિટ
રાઇટ્સ એન્ટાઇટલમેન્ટ્સ (REs) પાત્ર શેરધારકોના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આ REs ઇશ્યૂ હેઠળ અરજી કરવા માટે તેઓ હકદાર છે તે રાઇટ્સ શેરની સંખ્યા દર્શાવે છે. રોકાણકારો 25 નવેમ્બરથી 10 ડિસેમ્બર સુધી 900 રૂપિયાની અરજી કિંમત ચૂકવીને રાઇટ્સ ઇશ્યૂ માટે અરજી કરી શકે છે.
11 તારીખે સત્તાવાર ફાળવણી
જો કોઈ રોકાણકાર સબ્સ્ક્રાઇબ કરવા માંગતો નથી, તો તેઓ આ તારીખ સુધીમાં સ્ટોક એક્સચેન્જ પર તેમના RE વેચી અથવા બીજા ખરીદનારને ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. કંપની દરેક અરજદારને ફાળવવામાં આવનાર રાઇટ્સ શેરની સંખ્યા નક્કી કરશે. 11 ડિસેમ્બરના રોજ લાયક અરજદારોને રાઇટ્સ શેર સત્તાવાર રીતે ફાળવવામાં આવશે.
ફાળવેલ આંશિક રીતે ચૂકવવામાં આવેલા રાઇટ્સ શેર 12 ડિસેમ્બરના રોજ રોકાણકારોના ડીમેટ ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ પર આંશિક રીતે ચૂકવવામાં આવેલા રાઇટ્સ શેરનું ટ્રેડિંગ 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે.
રાઇટ્સ ઇશ્યૂનો હેતુ
અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝ કંપની અને તેની એક પેટાકંપની માટે એકત્ર કરાયેલી રકમમાંથી 18,698 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ પેટાકંપની અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ દ્વારા જાહેર કરાયેલા કેટલાક બાકી દેવાને સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે ચૂકવવા અથવા પૂર્વ ચુકવણી કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
