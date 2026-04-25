ક્રેશ માર્કેટમાં પણ અદાણીના આ શેર પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો ! એક્સપર્ટે કહ્યું: ખરીદો, ભાવ વધશે
Adani Share Hike: શુક્રવારે, ભારતીય શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી વચ્ચે, રોકાણકારો અદાણીની આ કંપની પ્રત્યે ભારે ઉત્સાહિત દેખાયા હતા. બ્રોકરેજે શેર ખરીદવાના સંકેત સાથે 1,452 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ આપ્યો છે.
Adani Share Hike: ગયા શુક્રવારે, જ્યારે ભારતીય શેરબજારમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી, ત્યારે રોકાણકારો અદાણી ગ્રુપની કંપની અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ પર તૂટી પડ્યા હતા. આના કારણે ટ્રેડિંગ દરમિયાન જોરદાર ખરીદીનો દોર શરૂ થયો, જેમાં શેર તેના અગાઉના બંધ 1,361.25 રૂપિયાથી 1,425 રૂપિયા સુધી પહોચી ગયો હતો, જે 5 ટકાનો વધીને 1,411.95 રૂપિયા પર બંધ થયો, જે 52 અઠવાડિયાનો હાઈ લેવલ છે. શેર 3.72 ટકા વધીને 1,411.95 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. જો કે, બ્રોકરેજ પણ શેર પર તેજીમાં છે. ચાલો જાણીએ કે તેઓ શેર માટે કયા ટારગેટ ભાવ નક્કી કરી રહ્યા છે.
ટારગેટ ભાવ શું છે?
એલારા કેપિટલ પાસે અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ પર ખરીદી રેટિંગ છે, જેનો લક્ષ્ય ભાવ 1,452 રૂપિયા છે.
બ્રોકરેજ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે કંપની ટ્રાન્સમિશન, વિતરણ અને સ્માર્ટ મીટર ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ માટે તૈયાર છે. અમે સ્ટોક પર રેટિંગ 'ખરીદો' થી બદલીને 'એક્યુમ્યુલેટ' કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં અદાણીનો સ્ટોક 47 ટકા વધ્યો છે.
મજબૂત ઓર્ડર બુક, વધતો બજાર હિસ્સો અને સુધારેલા મૂડીકરણ માર્ગદર્શનના આધારે, લક્ષ્ય ભાવ 1,452 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બ્રોકરેજ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ ક્વાર્ટર દરમિયાન મજબૂત ઓપરેશનલ પરિમાણો નોંધાવ્યા હતા. નાણાકીય વર્ષ 2026માં કેપેક્સ 1.24 ગણો વધ્યો હતો.
માર્ચ ક્વાર્ટરના પરિણામો કેવા રહ્યા?
નાણાકીય વર્ષ 25-26ના જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં અદાણી એનર્જી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડનો નફો 1.3 ટકા વધીને 723 કરોડ રૂપિયા થયો. નાણાકીય વર્ષ 24-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ 714 કરોડ રૂપિયાનો નફો નોંધાવ્યો હતો.
કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને અહેવાલ આપ્યો હતો કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં તેની આવક વધીને 7,588.08 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના સમાન ક્વાર્ટરમાં 6,596.39 કરોડ રૂપિયા હતી.
કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે તેનો નફો વધીને 2392.75 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે 2024-25માં 921.69 કરોડ રૂપિયા હતો. આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ આવક પણ વધીને 28325.16 કરોડ રૂપિયા થઈ છે, જે 2024-25માં 24446.55 કરોડ રૂપિયા હતી.
શેરબજારમાં ઘટાડો
ગયા શુક્રવારે શેરબજારમાં ઘટાડો રહ્યો. સેન્સેક્સ 999.79 પોઈન્ટ અથવા 1.29 ટકા ઘટીને 76664.21 પર બંધ થયો હતો. દિવસ દરમિયાન, તે 1260.13 પોઈન્ટ અથવા 1.62 ટકા ઘટીને 76403.87 પર બંધ થયો હતો. NSE નિફ્ટી 275.10 પોઈન્ટ અથવા 1.14 ટકા ઘટીને 23897.95 પર બંધ થયો. ગયા અઠવાડિયે, સેન્સેક્સ 1,829.33 પોઈન્ટ અથવા 2.33 ટકા ઘટ્યો હતો, અને નિફ્ટી 455.6 પોઈન્ટ અથવા 1.87 ટકા ઘટ્યો હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
