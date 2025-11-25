રોકાણકારો રાતા પાણીએ રડ્યા ! 63%થી વધુ તૂટ્યો અંબાણીનો આ શેર, 150 રૂપિયાની નીચે પહોંચ્યો ભાવ
stock fell: મંગળવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેર 150 રૂપિયાથી નીચે આવી ગયા છે. કંપનીના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે.
stock fell: અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure) ના શેર ખરાબ હાલતમાં છે. મંગળવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર રૂ. 150થી નીચે આવી ગયા હતા. કંપનીના શેર 5% ઘટીને રૂ. 149.85 પર પહોંચી ગયા છે.
સોમવારે પણ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો. કંપનીના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63% થી વધુ ઘટ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર મંગળવારે ૫૨ અઠવાડિયાના નવા નીચલા સ્તર પર પહોંચ્યા.
શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63%થી વધુ ઘટ્યા
અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63% થી વધુ ઘટ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર માટે ૫૨ અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર ₹425 છે. 27 જૂન, 2025ના રોજ કંપનીના શેર આ સ્તરે હતા. 25 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર ઘટીને 149.85 રૂપિયા થઈ ગયા છે.
છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેર 47% થી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા એક મહિનામાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં 33% થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 53%થી વધુ ઘટ્યા છે.
81 કરોડથી વધુ મૂલ્યના બ્લોક ડીલ્સ
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં 5169059 શેરની બ્લોક ડીલ કરવામાં આવી છે. આ બ્લોક ડીલનું મૂલ્ય 81.15 કરોડ રૂપિયા હતું. આ બ્લોક ડીલ સત્ર 1 દરમિયાન પૂર્ણ થઈ હતી. બ્લોક ડીલમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર પ્રતિ શેર 157 રૂપિયા ના ભાવે વેચાયા હતા. આ વ્યવહારમાં ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ હાલમાં અજાણ છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 19.05% હિસ્સો ધરાવતા હતા. જાહેર શેરધારકોમાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કંપનીમાં 0.35% હિસ્સો ધરાવતા હતા.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
