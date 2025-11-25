Prev
રોકાણકારો રાતા પાણીએ રડ્યા ! 63%થી વધુ તૂટ્યો અંબાણીનો આ શેર, 150 રૂપિયાની નીચે પહોંચ્યો ભાવ


stock fell: મંગળવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેર 150 રૂપિયાથી નીચે આવી ગયા છે. કંપનીના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:23 PM IST

stock fell: અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure) ના શેર ખરાબ હાલતમાં છે. મંગળવારે BSE પર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડિંગ દરમિયાન રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર રૂ. 150થી નીચે આવી ગયા હતા. કંપનીના શેર 5% ઘટીને રૂ. 149.85 પર પહોંચી ગયા છે. 

સોમવારે પણ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેરમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો. કંપનીના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63% થી વધુ ઘટ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર મંગળવારે ૫૨ અઠવાડિયાના નવા નીચલા સ્તર પર પહોંચ્યા.

શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63%થી વધુ ઘટ્યા

અનિલ અંબાણીની કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર તેમના ૫૨ અઠવાડિયાના ઉચ્ચતમ સ્તરથી 63% થી વધુ ઘટ્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર માટે ૫૨ અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર ₹425 છે. 27 જૂન, 2025ના રોજ કંપનીના શેર આ સ્તરે હતા. 25 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર ઘટીને 149.85 રૂપિયા થઈ ગયા છે. 

છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેર 47% થી વધુ ઘટ્યા છે. છેલ્લા એક મહિનામાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં 33% થી વધુનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 53%થી વધુ ઘટ્યા છે.

81 કરોડથી વધુ મૂલ્યના બ્લોક ડીલ્સ

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં 5169059 શેરની બ્લોક ડીલ કરવામાં આવી છે. આ બ્લોક ડીલનું મૂલ્ય 81.15 કરોડ રૂપિયા હતું. આ બ્લોક ડીલ સત્ર 1 દરમિયાન પૂર્ણ થઈ હતી. બ્લોક ડીલમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર પ્રતિ શેર 157 રૂપિયા ના ભાવે વેચાયા હતા. આ વ્યવહારમાં ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ હાલમાં અજાણ છે. 

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં પ્રમોટર્સ કંપનીમાં 19.05% હિસ્સો ધરાવતા હતા. જાહેર શેરધારકોમાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કંપનીમાં 0.35% હિસ્સો ધરાવતા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

