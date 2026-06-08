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Bank Rate High : દેશની આ મોટી બેંકે ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, વધશે EMIનો બોજ? જાણો

Bank Rate High : દેશની આ દિગ્ગજ બેંકે ગ્રાહકોને ઝટકો આપ્યો છે, જેના કારણે સામાન્ય લોન લેનારા ગ્રાહકો પર તેની સીધી અસર થઈ શકે છે, RBIએ થોડા દિવસ પહેલા જ રેપો રેટ જે હતો તે યથાવત રાખ્યો છે, તેમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી, ત્યારે બેંક દ્વારા આ વધારો લોકોને ડાયરેક્ટ અસર કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:28 PM IST
Bank Rate High : દેશની આ મોટી બેંકે ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, વધશે EMIનો બોજ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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