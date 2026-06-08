/Bank Rate High : દેશની આ મોટી બેંકે ગ્રાહકોને આપ્યો ઝટકો, વધશે EMIનો બોજ? જાણો

Bank Rate High : દેશની સૌથી મોટી HDFC બેંકે લોનના કીંમત વધારીને તેના ગ્રાહકોને આંચકો આપ્યો છે. બેંકે તેના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ બેઝ્ડ લેન્ડિંગ રેટમાં વધારો કર્યો છે. માહિતી અનુસાર, આ નવા દરો સોમવાર, 8 જૂનથી લાગુ કરવામાં આવ્યા છે, અને તેનાથી EMI પર બોજ વધી શકે છે.
ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી બેંકોમાંની એક, HDFC બેંકે તેના માર્જિનલ કોસ્ટ ઓફ ફંડ્સ બેઝ્ડ લેન્ડિંગ રેટ (MCLR)માં 5થી 10 બેસિસ પોઇન્ટનો વધારો કર્યો છે. સુધારેલા દરો અનુસાર, રાતોરાત મુદત માટે MCLR 8.05% થી વધારીને 8.10% કરવામાં આવ્યો છે.
ત્રણ મહિનાના મુદત માટે, તે વધારીને 8.20 ટકા, 6 મહિનાના મુદત માટે 8.35 ટકા અને એક વર્ષના મુદત માટે 8.40 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, બે વર્ષના મુદત માટે MCLR 8.55 ટકા અને ત્રણ વર્ષના મુદત માટે 8.65 ટકા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
મોટાભાગની હોમ લોન એક વર્ષના MCLR સાથે જોડાયેલી હોવાથી, આ શ્રેણીમાં 5 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો લોન લેનારાઓ પર સીધી અસર કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તાજેતરમાં તેની નાણાકીય નીતિ સમિતિ (MPC) ની બેઠકમાં રેપો રેટ 5.25 ટકા પર યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આમ છતાં, HDFC બેંકના MCLR વધારાથી નવા ગ્રાહકો માટે લોન વધુ મોંઘી થઈ શકે છે, જ્યારે હાલના લોન લેનારાઓ માટે EMI અને વ્યાજ ખર્ચ પર વધારાનો બોજ પણ લગાવી શકે છે.