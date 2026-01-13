પેન્શન માટે જરૂરી છે આ સર્ટિફિકેટ, હવે ઘરે બેઠા મફતમાં કરી શકો છો સબમિટ
EPFO News: પરિપત્ર મુજબ, આ સુવિધા પેન્શનરો માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમને ઘરેથી બેંક કે EPFO ઓફિસ જવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. જે કર્મચારીઓ સ્માર્ટફોન કે ટેકનોલોજીનો વારંવાર ઉપયોગ કરતા નથી તેમને પણ લાભ મળશે.
EPFO News: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ વૃદ્ધો માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, EPFOએ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક (IPPB)ના સહયોગથી એક નવી મફત ડોરસ્ટેપ સેવા શરૂ કરી છે. આનાથી કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) પેન્શનરોને બેંક કે EPFO ઓફિસ ગયા વિના તેમનું ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ (DLC) સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
EPFO એ આ સંદર્ભમાં એક પરિપત્ર પણ જાહેર કર્યો છે. પરિપત્ર મુજબ, આ સુવિધા વૃદ્ધ પેન્શનરો માટે શરૂ કરવામાં આવી છે જેમને ઘરેથી બેંક કે EPFO ઓફિસ જવામાં મુશ્કેલી છે. જે કર્મચારીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા નથી તેમને પણ લાભ મળશે.
પોસ્ટમેન આ કાર્ય કરવા માટે તેમના ઘરે જશે
યોજના હેઠળ, પોસ્ટમેન અથવા પોસ્ટલ સેવકો તેમના ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ રજીસ્ટર કરવા માટે પેન્શનરોના ઘરે જશે. કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. આ સેવાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સેન્ટ્રલ પેન્શન પ્રોસેસિંગ એન્ડ રેકોર્ડ્સ સેન્ટર (CPPRC), EPFO દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે અને ચુકવણી ફક્ત સફળ ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટના કિસ્સામાં જ કરવામાં આવશે. એ નોંધવું જોઈએ કે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ આધાર-આધારિત બાયોમેટ્રિક સેવાઓ છે.
આ સેવાથી પેન્શનરો અવિરત પેન્શન ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા તેમના અસ્તિત્વને પ્રમાણિત કરે છે. અન્ય પેન્શન યોજનાઓથી વિપરીત, EPS 95 પેન્શનરો કોઈપણ સમયે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરી શકે છે. એકવાર સબમિટ કર્યા પછી, ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કર્યાની તારીખથી એક વર્ષ માટે માન્ય રહે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી
ઘરે બેઠા સેવા માટે, પેન્શનરોએ પહેલા ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક ચેનલોમાંથી કોઈપણ દ્વારા વિનંતી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકનો કર્મચારી પછી ચકાસશે કે DLC 30 દિવસની અંદર ચૂકવવામાં આવે છે અથવા ચૂકવવામાં આવે છે, અને PPO અને આધારમાં નામ અને જન્મ તારીખ સાથે મેળ ખાય છે.
ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ માટે નોંધણી મુખ્યત્વે ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ટેકનોલોજી (FAT) દ્વારા કરવામાં આવશે અને જો જરૂરી હોય તો અન્ય બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ સેવાનો લાભ લેવા માટે પેન્શનરો ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક કસ્ટમર કેયર નંબર 033-22029000 પર કૉલ કરીને ઘરે વિજિટ કરવાની વિનંતી કરી શકે છે.
