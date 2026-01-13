Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

પેન્શન માટે જરૂરી છે આ સર્ટિફિકેટ, હવે ઘરે બેઠા મફતમાં કરી શકો છો સબમિટ

EPFO News: પરિપત્ર મુજબ, આ સુવિધા પેન્શનરો માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમને ઘરેથી બેંક કે EPFO ​​ઓફિસ જવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. જે કર્મચારીઓ સ્માર્ટફોન કે ટેકનોલોજીનો વારંવાર ઉપયોગ કરતા નથી તેમને પણ લાભ મળશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 13, 2026, 05:47 PM IST

Trending Photos

પેન્શન માટે જરૂરી છે આ સર્ટિફિકેટ, હવે ઘરે બેઠા મફતમાં કરી શકો છો સબમિટ

EPFO News: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ વૃદ્ધો માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ પહેલ હેઠળ, EPFO​​એ ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક (IPPB)ના સહયોગથી એક નવી મફત ડોરસ્ટેપ સેવા શરૂ કરી છે. આનાથી કર્મચારી પેન્શન યોજના (EPS) પેન્શનરોને બેંક કે EPFO ​​ઓફિસ ગયા વિના તેમનું ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ (DLC) સબમિટ કરવાની જરૂરિયાત દૂર થશે. 

EPFO ​​એ આ સંદર્ભમાં એક પરિપત્ર પણ જાહેર કર્યો છે. પરિપત્ર મુજબ, આ સુવિધા વૃદ્ધ પેન્શનરો માટે શરૂ કરવામાં આવી છે જેમને ઘરેથી બેંક કે EPFO ​​ઓફિસ જવામાં મુશ્કેલી છે. જે કર્મચારીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા નથી તેમને પણ લાભ મળશે.

Add Zee News as a Preferred Source

પોસ્ટમેન આ કાર્ય કરવા માટે તેમના ઘરે જશે

યોજના હેઠળ, પોસ્ટમેન અથવા પોસ્ટલ સેવકો તેમના ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ રજીસ્ટર કરવા માટે પેન્શનરોના ઘરે જશે. કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહીં. આ સેવાનો સંપૂર્ણ ખર્ચ સેન્ટ્રલ પેન્શન પ્રોસેસિંગ એન્ડ રેકોર્ડ્સ સેન્ટર (CPPRC), EPFO ​​દ્વારા ઉઠાવવામાં આવશે અને ચુકવણી ફક્ત સફળ ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટના કિસ્સામાં જ કરવામાં આવશે. એ નોંધવું જોઈએ કે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ આધાર-આધારિત બાયોમેટ્રિક સેવાઓ છે. 

આ સેવાથી પેન્શનરો અવિરત પેન્શન ચુકવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફિંગરપ્રિન્ટ અથવા ફેસ ઓથેન્ટિકેશન દ્વારા તેમના અસ્તિત્વને પ્રમાણિત કરે છે. અન્ય પેન્શન યોજનાઓથી વિપરીત, EPS 95 પેન્શનરો કોઈપણ સમયે ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કરી શકે છે. એકવાર સબમિટ કર્યા પછી, ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ સબમિટ કર્યાની તારીખથી એક વર્ષ માટે માન્ય રહે છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

ઘરે બેઠા સેવા માટે, પેન્શનરોએ પહેલા ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક ચેનલોમાંથી કોઈપણ દ્વારા વિનંતી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંકનો કર્મચારી પછી ચકાસશે કે DLC 30 દિવસની અંદર ચૂકવવામાં આવે છે અથવા ચૂકવવામાં આવે છે, અને PPO અને આધારમાં નામ અને જન્મ તારીખ સાથે મેળ ખાય છે. 

ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટ માટે નોંધણી મુખ્યત્વે ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ટેકનોલોજી (FAT) દ્વારા કરવામાં આવશે અને જો જરૂરી હોય તો અન્ય બાયોમેટ્રિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ સેવાનો લાભ લેવા માટે પેન્શનરો ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ્સ બેંક કસ્ટમર કેયર નંબર 033-22029000 પર કૉલ કરીને ઘરે વિજિટ કરવાની વિનંતી કરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
EPFOIndia Postdigital life certificateeps pensionEPFO newspost office newsEPSdigital certificatesGujarati News

Trending news