Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

આવતીકાલે ખુલશે આ સસ્તો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ ₹59, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી મજબૂત તેજી!

Upcoming IPO: કંપની તેના IPO દ્વારા કુલ 35.22 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આમાં 52 લાખ નવા શેર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા વેચાયેલા 800,000 શેરનો સમાવેશ થાય છે. કંપનીના પ્રમોટર્સ, અનંતરામૈયા પાનિશ, ગુરુરાજ દાંબલ, એસ. વિનોદ કુમાર અને કે.એન. શ્રીનાથ, OFSમાં તેમના શેર વેચશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:04 PM IST

Trending Photos

આવતીકાલે ખુલશે આ સસ્તો IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ ₹59, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી મજબૂત તેજી!

Upcoming IPO: કસ્ટમાઇઝ્ડ કંટ્રોલ અને રિલે પેનલ્સના ઉત્પાદક, અવના ઇલેક્ટ્રોસિસ્ટમ્સ(Avana Electrosystems IPO) પ્રથમ વખત શેરબજારમાં પ્રવેશ કરી રહી છે. તેનો IPO સોમવાર, 12 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ રોકાણ માટે ખુલશે. કંપની તેના IPO દ્વારા કુલ 35.22 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક ધરાવે છે. આમાં 5.2 મિલિયન નવા શેર જારી કરવામાં આવ્યા છે અને ઓફર ફોર સેલ (OFS) દ્વારા વેચાયેલા 800,000 શેરનો સમાવેશ થાય છે. 

કંપનીના પ્રમોટર્સ, અનંતરામૈયા પાનિશ, ગુરુરાજ દાંબલ, એસ. વિનોદ કુમાર અને કે.એન. શ્રીનાથ, OFS દ્વારા તેમના શેર વેચશે. આ IPO SME સેગમેન્ટમાં NSE પર લિસ્ટ થશે. IPO પ્રાઇસ બેન્ડ 56 રૂપિયાથી 59 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 14 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વિગતો શું છે?

આ ઇશ્યૂમાં પ્રતિ લોટ 2,000 શેરનો સમાવેશ થાય છે. આનો અર્થ એ થયો કે જો કોઈ રિટેલ રોકાણકાર 59 રૂપિયાના ઉપલા ભાવે બે લોટ (4,000 શેર) માટે અરજી કરે છે, તો તેણે આશરે 2.36 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. બિનસત્તાવાર ગ્રે માર્કેટમાં, Avana Electrosystemsના શેર 67 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે અપર પ્રાઈસ બેન્ડ કરતા આશરે 8 રૂપિયા અથવા 13.5% વધારે છે. આ લિસ્ટિંગ માટે રોકાણકારોનો નોંધપાત્ર ઉત્સાહ પેદા કરી રહ્યું છે.

IPO સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ તારીખો

જાહેર ઇશ્યૂ 14 જાન્યુઆરી, 2026 (બુધવાર) સુધી ખુલ્લો રહેશે. શેરની ફાળવણી 15 જાન્યુઆરીના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે. જે રોકાણકારો શેર મેળવે છે તેઓ 16 જાન્યુઆરીના રોજ તેમના ડીમેટ ખાતામાં તેમના શેર પ્રાપ્ત કરશે. કંપનીના શેર સોમવાર, 19 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ NSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. આ IPO માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ રજિસ્ટર મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસને રજિસ્ટ્રાર તરીકે અને ઇન્ડકેપ એડવાઇઝર્સને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

કંપની યોજનાઓ

IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ કંપનીના વિસ્તરણ માટે કરવામાં આવશે. રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ (RHP) અનુસાર, કંપની એક નવું ઇન્ટિગ્રેટેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ સ્થાપવા માટે 11.55 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કરશે, જેમાં સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન, ઇલેક્ટ્રિકલ અને પ્લમ્બિંગ કાર્યનો સમાવેશ થશે. વધારાના ₹8.6 કરોડનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. 

નાણાકીય બાબતોની વાત કરીએ તો, કંપનીએ FY25માં ₹61.48 કરોડની આવક અને ₹8.31 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો હતો. EBITDA અને PAT બંનેમાં ઝડપી વૃદ્ધિ જોવા મળી છે, જેના કારણે રોકાણકારોનો આ IPOમાં વિશ્વાસ મજબૂત લાગે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ipoAvana Electrosystems IPOipo newsGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaraticheap IPOPrice BandGray Market

Trending news