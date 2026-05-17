/આ ચોકલેટ બ્રાન્ડે રચ્યો ઇતિહાસ! લોકોને તેનો સ્વાદ ખૂબ ગમ્યો, 10મા ક્રમેથી કૂદીને પહેલા નંબરે પહોંચી ગઈ કંપની, જાણો

India Number One Chocolate: એક સમયે વૈશ્વિક સ્તરે 10મા ક્રમે રહેતું ભારત હવે લોકપ્રિય ચોકલેટ બ્રાન્ડ કિટકેટ માટે સૌથી મોટું બજાર બની ગયું છે. આનાથી ઘણાને આશ્ચર્ય થશે, પરંતુ ભારત હવે જાપાન, બ્રાઝિલ અને યુરોપ જેવા મુખ્ય બજારોને પાછળ છોડી ચૂક્યું છે. સ્વિસ કંપની નેસ્લે માટે, ભારત હવે કિટકેટ માટે નંબર વન બજાર બની ગયું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતીય ગ્રાહકોમાં કિટકેટની લોકપ્રિયતા એટલી ઝડપથી વધી છે કે કંપનીએ તેની વ્યૂહરચના બદલવી પડી છે.
ભારતમાં કિટકેટની માંગ સતત વધી
નેસ્લે ઇન્ડિયાના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મનીષ તિવારીના મતે, ભારતમાં કિટકેટની માંગ સતત વધી રહી છે, અને બ્રાન્ડે બજાર હિસ્સામાં પ્રભાવશાળી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કંપની માટે આ એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે, કારણ કે એક દાયકા પહેલા, કિટકેટ વેચાણમાં ભારત વિશ્વમાં 10મા ક્રમે હતું. હવે, ભારત ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે.
નેસ્લેએ નવા ફ્લેવર્સ અને પ્રીમિયમ વેરિયન્ટ્સ લોન્ચ કર્યા
આ સફળતા પાછળના સૌથી મોટા કારણો ભારતીય ગ્રાહકોની બદલાતી પસંદગીઓ અને કંપનીની નવી વ્યૂહરચના હોવાનું માનવામાં આવે છે. ફક્ત પરંપરાગત કિટકેટ વેચવાને બદલે, નેસ્લેએ નવા ફ્લેવર્સ અને પ્રીમિયમ વેરિયન્ટ્સ લોન્ચ કર્યા. કંપનીએ સોલ્ટેડ કારમેલ, હેઝલનટ, કિટકેટ ડ્યુઓ અને લેમન એન્ડ લાઇમ જેવા નવા ફ્લેવર્સ રજૂ કર્યા, જેને યુવાનો અને બાળકો દ્વારા સારો પ્રતિસાદ મળ્યો. વધુમાં, નાના પેકેજિંગ અને ભેટ આપવાની શ્રેણીએ પણ વેચાણ વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.
નેસ્લેએ માર્કેટિંગ પર પણ ભારે ખર્ચ કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા ઝુંબેશ, ટીવી જાહેરાતો અને યુવાનોને લક્ષ્ય બનાવતી વ્યૂહરચનાઓ કિટકેટને માત્ર ચોકલેટ ટ્રીટને બદલે નાસ્તામાં રૂપાંતરિત કરી દીધી છે. કંપનીએ શહેરો તેમજ નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં તેની પહોંચ વધારવા માટે વિઝીકુલર પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ કર્યો, જેનાથી કિટકેટ સ્ટોર્સમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ થયું.
વર્ષ 2025માં આશરે 3.95 અબજ કિટકેટ ફિંગર વેચાયા
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતમાં કિટકેટનું વેચાણ એટલું ઝડપથી વધ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2025માં આશરે 3.95 અબજ કિટકેટ ફિંગર વેચાયા. આ ભારતમાં ચોકલેટ બજારના ઝડપી વિકાસ અને વધતા વપરાશને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નોંધપાત્ર રીતે, કિટકેટ મેગી પછી નેસ્લે માટે બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું બ્રાન્ડ બન્યું છે.
કિટકેટની નોંધપાત્ર સફળતા માટેની કહાની
એક્સપર્ટ માને છે કે ભારતની વધતી જતી યુવા વસ્તી, ઝડપથી બદલાતી જીવનશૈલી અને નાના નાસ્તાના ઉત્પાદનોની માંગને કારણે કિટકેટની નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. આજે, ભારતીય ગ્રાહકો માત્ર ચોકલેટ જ નહીં, પરંતુ નવા સ્વાદ અને અનોખા અનુભવો પણ શોધે છે, અને કિટકેટે યોગ્ય સમયે આ વલણને પકડી લીધું છે.
ભારત હવે સૌથી મોટું ગ્રાહક સ્થળ
1930ના દાયકામાં બ્રિટનમાં ઉદ્ભવેલું, કિટકેટ વિશ્વભરના 85થી વધુ દેશોમાં વેચાય છે, પરંતુ ભારત હવે સૌથી મોટું ગ્રાહક સ્થળ છે. આ ફક્ત એક બ્રાન્ડ સફળતાની વાર્તા જ નહીં, પણ ભારતીય બજારની મજબૂતાઈ અને બદલાતી ગ્રાહક ટેવોની એક મુખ્ય વાર્તા પણ બની છે.