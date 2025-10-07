પહેલા જ દિવસે તૂટી ગયો આ કંપનીનો IPO, લાગી લોઅર સર્કિટ, રોકાણકારોના લાખો રૂપિયા ધોવાયા !
Lower Circuit: ભારતીય શેરબજારમાં IPO રોકાણકારો માટે મંગળવારનો દિવસ ખરાબ રહ્યો. આ કંપનીનો IPO તેના ઇશ્યૂ ભાવથી 20 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ખુલ્યો હતો.
Trending Photos
Lower Circuit: આ IPO રોકાણકારો માટે આજનો એટલે કે 07 ઓક્ટોબરનો દિવસ ખરાબ રહ્યો હતો. લોજિસ્ટિક્સ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કંપની, ધિલ્લોન ફ્રેઇટ કેરિયર્સ, સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ થઈ હતી, પરંતુ તેના શેર તેના IPO ઇશ્યૂ ભાવથી 20 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ પર લિસ્ટ થયા હતા. કંપનીના શેર સતત ઘટતા રહ્યા, જેના કારણે રોકાણકારોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું. કંપનીના શેર 24 ટકા ઘટ્યા હતા.
લિસ્ટિંગ પછી તરત જ ખુલ્લી પડી ગઈ કંપનીની મજબૂતાઈ
મંગળવારના ટ્રેડિંગ દિવસે જ્યારે કંપનીએ BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર તેના શેર લોન્ચ કર્યા ત્યારે રોકાણકારોને ભારે ફટકો પડ્યો. કંપનીએ તેના IPO માટે પ્રતિ શેર ₹72 ની ઇશ્યૂ કિંમત નક્કી કરી હતી. જોકે, બજારમાં તેની શરૂઆત ખરાબ રહી, ₹57.6 પર લિસ્ટિંગ થઈ. પરિણામે, બજાર ખુલતાની સાથે જ કંપનીના શેર ફાળવવામાં આવેલા રોકાણકારોને પ્રતિ શેર આશરે 20 ટકાનું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું.
આ પછી, કંપનીના શેરમાં વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો. ભારે વેચાણને કારણે કંપનીના શેર વધુ 5 ટકા ઘટ્યા અને ₹54.72 ની લોઅર સર્કિટ પર ટ્રેડ થયા, જેના પરિણામે રોકાણકારોને થોડા કલાકોમાં જ આશરે 24 ટકાનું નુકસાન થયું. જોકે, બજાર નિષ્ણાતોના મતે, આ આશ્ચર્યજનક નહોતું. લિસ્ટિંગ પહેલાં, ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર માટે ખાસ ઉત્સાહ નહોતો, જેના કારણે કંપની માટે નબળા ડેબ્યૂની અપેક્ષાઓ હતી.
નાના રોકાણકારોનો વિશ્વાસ તૂટી ગયો
નાના અને છૂટક રોકાણકારોએ કંપનીના શેર ખરીદવામાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. રોકાણકારોને 10.08 કરોડ રૂપિયાના નાના IPO માટે મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રાખેલા ભાગમાં 4.87 ગણી બોલી મળી હતી, જે દર્શાવે છે કે છૂટક રોકાણકારો કંપનીમાં રોકાણ કરવાની તૈયારી ધરાવે છે. જોકે, મોટા રોકાણકારો આ IPOથી દૂર રહ્યા, અને તેમના શેર સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયા ન હતા.
કંપનીની કામગીરી વિશે જાણો
ધિલોન ફ્રેઇટ કેરિયર્સ એક પરિવહન કંપની છે જે માલ પરિવહનનું સંચાલન કરે છે. કંપની પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં કાર્યરત છે. કંપની પાસે વાહનોનો કાફલો અને 22 ઓફિસો છે જ્યાંથી તે પોતાનો વ્યવસાય ચલાવે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે