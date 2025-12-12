ગ્રે માર્કટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે આ કંપનીનો IPO ! 150ને પાર કરી ગયો GMP, 352 ગણો થયો છે સબસ્ક્રાઈબ
IPO News: IPOએ ગ્રે માર્કેટમાં આ કંપનીના શેર 151 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 239 રૂપિયા છે. IPOને 352થી વધુ ગણો સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો હતો.
Trending Photos
IPO News: રમકડા કંપની K. V. Toys Indiaના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. K. V. Toys Indiaના વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP)ના આધારે, કંપનીના શેર લિસ્ટિંગ પર નોંધપાત્ર નફો કમાઈ શકે છે. K. V. Toys India ના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 63%થી વધુ પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. રોકાણકારોએ કંપનીના IPO પર ભારે દાવ લગાવ્યો છે. K. V. Toys Indiaનો IPO 352થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના શેર 15 ડિસેમ્બર, સોમવારના રોજ બજારમાં લિસ્ટ થશે.
151 પર પહોંચ્યો GMP, IPOમાં શેરનો ભાવ 239
K V Toys Indiaના IPO ભાવ ₹239 છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ₹151 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમના આધારે, કંપનીના શેર લગભગ ₹390 પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ કંપનીના શેરના લિસ્ટિંગ પર કોઈ અસર કરતું નથી, તે ફક્ત ગ્રે માર્કેટ ટ્રેન્ડ્સ દર્શાવે છે. K V Toys Indiaના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) ના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થશે. K V Toys Indiaના IPOનું કુલ કદ ₹40.15 કરોડ હતું.
કંપની શું કરે છે
K V Toys India Limited ની સ્થાપના 2009 માં કરવામાં આવી હતી. કંપની બાળકો માટે પ્લાસ્ટિક-મોલ્ડેડ અને મેટલ-આધારિત રમકડાંના કોન્ટ્રાક્ટ ઉત્પાદન અને વેચાણમાં રોકાયેલી છે. કંપની શૈક્ષણિક અને મનોરંજન બંને ક્ષેત્રોને આવરી લે છે. કંપની ફ્રિક્શન-સંચાલિત રમકડાં, સોફ્ટ બુલેટ ગન, ABS રમકડાં, પુલબેક રમકડાં, બેટરી-સંચાલિત અને ઇલેક્ટ્રોનિક રમકડાં, પુશ-એન્ડ-ગો રમકડાં, બબલ રમકડાં અને અન્ય રમત-આધારિત ઉત્પાદનોની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરે છે.
કંપનીનો IPO 352 ગણો ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ
કે. વી. ટોય્ઝ ઇન્ડિયાનો IPO કુલ 352.63 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. સામાન્ય રોકાણકાર શ્રેણીને 376.41 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકાર શ્રેણીને 505.19 વખત સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. કે. વી. ટોય્ઝ ઇન્ડિયાના IPOમાં ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) ક્વોટા 193.25 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો.
સામાન્ય રોકાણકારોને કંપનીના IPOમાં ફક્ત બે લોટ માટે અરજી કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. IPOના બે લોટમાં 1,200 શેર હતા. એટલે કે, સામાન્ય રોકાણકારોએ કંપનીના IPOમાં ઓછામાં ઓછા રૂ. 2,86,800 નું રોકાણ કરવાનું હતું.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે