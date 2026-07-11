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ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે આ કંપનીનો IPO, 162 પર પહોંચ્યો GMP, રોકાણકારો રાજી રાજી

IPO News: NSE આકડા પ્રમાણે 650 કરોડ રૂપિયાના આ IPOમાં 1,14,68,094 શેર સામે 1,47,76,17,435 શેર ખરીદવા માટે અરજી મળી છે અને રોકાણકારો આ IPO પર તૂટી પડ્યા હતા, જેના કારણે ગ્રે માર્કેટમાં પણ આ IPOનો GMP 162 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:42 PM IST
ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે આ કંપનીનો IPO, 162 પર પહોંચ્યો GMP, રોકાણકારો રાજી રાજી
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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