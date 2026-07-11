/ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે આ કંપનીનો IPO, 162 પર પહોંચ્યો GMP, રોકાણકારો રાજી રાજી

IPO News: કપડાની બિઝનેસ સાથે જોડાયેલી કંપની કુસુમગર લિમિટેડનો IPO 10 જુલાઈ અને શુક્રવારના રોજ બંધ થઈ ગયો છે, આ IPO બુધવાર અને 8 જુલાઈના રોજ ખુલ્યો હતો, કુસુમગરના IPOને રોકાણકારોનો ભારે સપોર્ટ મળ્યો છે. શુક્રવારે છેલ્લા દિવસે કુસુમગર લિમિટેડના IPOનું સબ્સ્ક્રિપ્શન 128.85 ગણુ મળ્યું છે. વર્ષ 1990માં શરૂ થયેલી કુસુમગર લિમિટેડ વણાયેલા, કોટેડ અને લેમિનેટેડ કૃત્રિમ કાપડનું ઉત્પાદન કરે છે, જેને એન્જિનિયર્ડ કાપડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
QIB કેટેગરીને મળ્યું સૌથી વધુ 284.10 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન
NSEના ડેટા અનુસાર, 650 કરોડ રૂપિયાના આ IPOમાં 1,14,68,094 શેર ઓફર કરવામાં આવ્યા હતા, જેની સામે 1,47,76,17,435 શેર માટે બોલી લાગી હતી. QIB (ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ) કેટેગરી માટે અનામત રાખેલા ભાગને સૌથી વધુ 284.10 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. વધુમાં, નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NII) કેટેગરીને 165.46 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું, અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર ક્વોટાને 26.47 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. વધુમાં, કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 193.9 કરોડ રૂપિયા પણ ભેગા કર્યા છે.
કુસુમગરનો IPO સંપૂર્ણપણે OFS પર આધારિત
કુસુમગર લિમિટેડ તેના IPO દ્વારા 650 કરોડ રૂપિયા ભેગા કરી રહી છે. આ IPOમાં શેરનો કોઈ નવો ઇશ્યૂ થયો નથી. આ સમગ્ર IPO OFS (ઓફરિંગ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ) સિસ્ટમ પર આધારિત છે, જેમાં કંપનીના પ્રમોટર્સ તેમનો હિસ્સો વેચશે. તેથી, મુંબઈ સ્થિત આ કંપનીને IPOમાંથી કોઈ આવક મળશે નહીં, અને બધી આવક શેર વેચનારા પ્રમોટર્સને જશે.
419ના ભાવે જાહેર કરાયા શેર
કંપનીએ આ IPO માટે પ્રતિ શેર 398 રૂપિયાથી 419 રૂપિયાનો પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કર્યો હતો. રોકાણકારોને 419 રૂપિયાના ભાવે શેર જાહેર કરવામાં આવશે. કંપનીએ તેના કર્મચારીઓને પ્રતિ શેર 39 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું છે. કુસુમગર IPOની લોકપ્રિયતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે તે પહેલા જ દિવસે, બુધવારે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો હતો.
GMP 162 પર પહોંચ્યો
investorgain.com અનુસાર, કુસુમગર લિમિટેડના શેર શનિવારે 162 રૂપિયા (38.66%)ના બમ્પર GMP પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેરને ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. જો કે, સ્થાનિક સ્ટોક એક્સચેન્જમાં કંપનીની લિસ્ટિંગ થાય ત્યાં સુધી GMP ખૂબ જ અસ્થિર રહેવાની ધારણા છે. કુસુમગર લિમિટેડ આગામી સપ્તાહે, 15 જુલાઈના રોજ, બંને મુખ્ય સ્થાનિક સ્ટોક એક્સચેન્જ, BSE અને NSE પર લિસ્ટ થશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.