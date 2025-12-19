Prev
રોકાણકારો માલામાલ ! આ કંપનીના IPOનું શેરબજારમાં જોરદાર લિસ્ટિંગ, પહેલા જ દિવસે લાગી 20%ની અપર સર્કિટ


IPO Listing: શુક્રવારે BSE પર શાનદાર રીતે લિસ્ટ થયો હતો, જે 20%થી વધુ વધીને 2,606.20 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન, NSE પર કંપનીના શેર 2,600 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 19, 2025, 03:53 PM IST

IPO Listing: આ કંપનીએ શેરબજારમાં મજબૂત પ્રવેશ કર્યો છે. શુક્રવારે BSE પર શેર 20%થી વધુ વધીને 2,606.20 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર 2,600 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા. કંપનીના IPOનો ભાવ 2,165 રૂપિયા હતો. આનો અર્થ એ થયો કે લિસ્ટિંગ સાથે, કંપનીએ લિસ્ટિંગના પહેલા જ દિવસે રોકાણકારો માટે પ્રતિ શેર 441.20 રૂપિયાનો નફો કમાઈ લીધો છે.

લિસ્ટિંગ પછી કંપનીના શેરમાં વધુ ઉછાળો

શાનદાર લિસ્ટિંગ પછી, ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMC(ICICI Prudential AMC)ના શેરમાં વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. લિસ્ટિંગ પછી તરત જ BSE પર ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના શેર 2,662 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. આ દરમિયાન, NSE પર ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના શેર ઝડપથી વધીને 2,663.40 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. શુક્રવારે ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCનું માર્કેટ કેપ 1,30,000 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું. કંપનીનો IPO 12 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અરજી કરવા માટે ખુલ્યો હતો અને 16 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.

39 ગણાથી વધુ IPO સબસ્ક્રાઇબ થયો

ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCના IPOને કુલ 39.17 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. કંપનીના IPOના સામાન્ય રોકાણકાર વર્ગને 2.53 ગણા સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યા હતા. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) માટેનો ક્વોટા 22.04 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. 

ICICI પ્રુડેન્શિયલ AMCનો IPO ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) શ્રેણીમાં 123.87 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. જાહેર રોકાણકારોને કંપનીના IPOમાં ફક્ત એક લોટ પર દાવ લગાવવાની મંજૂરી હતી. દરેક લોટમાં છ શેર હતા. જાહેર રોકાણકારોએ પ્રતિ લોટ 12,990 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાનું હતું. જાહેર રોકાણકારો IPOમાં મહત્તમ 15 લોટ પર અરજી કરી શકતા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

