BUY Company: આ કંપનીએ ચાર કંપનીઓને હસ્તગત કરી રહી છે, જેમાં ડૂડલ ડોડલિંગ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, SSL નિર્વાણ ગ્રાન્ડ ગોલ્ફ ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જાવાફાઇલ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લેવો બ્યુટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કંપનીનો શેરનો ભાવ 8 રૂપિયાની આસપાસ રહે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:57 PM IST

એક સાથે 4 કંપનીઓ ખરીદી રહી છે આ કંપની, શેરના ભાવ છે 8 રૂપિયાથી ઓછા

BUY Company: ટ્રાવેલ બુકિંગ પ્લેટફોર્મ EaseMyTrip ચાર કંપનીઓને હસ્તગત કરી રહ્યું છે. કંપનીના ડિરેક્ટર બોર્ડે આ ચાર કંપનીઓના વ્યૂહાત્મક સંપાદનને મંજૂરી આપી છે. EaseMyTrip એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આ ચાર કંપનીઓમાં 49 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. 

આમાં ડૂડલ ડોડલિંગ એન્ટરટેઈનમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, SSL નિર્વાણ ગ્રાન્ડ ગોલ્ફ ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જાવાફાઇલ હોસ્પિટાલિટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને લેવો બ્યુટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે. બધા પ્રસ્તાવિત વ્યૂહાત્મક રોકાણો સંબંધિત ડિરેક્ટર્સ અને શેરધારકોના બોર્ડની મંજૂરી અને નિયમનકારી કાયદા હેઠળ જરૂરી મંજૂરીઓને આધીન રહેશે.

કંપનીના સ્થાપકે શું કહ્યું

EaseMyTrip ના સ્થાપક અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નિશાંત પિટ્ટીએ કહ્યું કે, આ સંપાદન એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવવાની અમારી મોટી યોજનાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે જે બધી મુસાફરી અને જીવનશૈલી સેવાઓને એકીકૃત કરે છે. આ દરેક કંપની અનન્ય ક્ષમતાઓ લાવે છે જે અમારા વ્યવસાયને મજબૂત બનાવશે, અમારા ગ્રાહક આધારને વિસ્તૃત કરશે અને નવી વૃદ્ધિની તકો ઊભી કરશે. 

શેર સ્થિતિ

શુક્રવારે, અઠવાડિયાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે, EaseMyTrip ના શેર 7.98 રૂપિયા પર બંધ થયા. આ અગાઉના બંધની તુલનામાં 1.24% ઘટાડો દર્શાવે છે. શેર ₹8.08 પર બંધ થયો હતો. શુક્રવારના ટ્રેડિંગ દરમિયાન, શેર ₹7.91 અને ₹8.11 ની વચ્ચે ટ્રેડ થયો હતો. 14 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, શેર ₹7.83 ના નીચા સ્તરે પહોંચ્યો હતો, જે તેની 52-અઠવાડિયાની નીચી સપાટી હતી.

મેનેજમેન્ટ ફેરફાર

EaseMyTripમાં તાજેતરમાં મેનેજમેન્ટ ફેરફાર થયો છે. પ્રશાંત પિટ્ટીએ તાત્કાલિક અસરથી મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે રાજીનામું આપ્યું છે, અને સ્થાપક નિશાંત પિટ્ટીએ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD)ની ભૂમિકા સંભાળી છે. નિશાંત પિટ્ટીએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં 'વ્યક્તિગત કારણોસર' CEO પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું અને તે સમયે તેમના ભાઈ અને સહ-સ્થાપક રિકાંત પિટ્ટીને નવા CEO તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

