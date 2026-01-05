1 શેર પર 23 મફત શેર આપી રહી છે આ કંપની, ₹5.64 છે ભાવ, આ રોકાણકારોને થશે ફાયદો
Free Share: મેગ્નાનીમસ ટ્રેડ એન્ડ ફાઇનાન્સ(Magnanimous Trade & Finance) શેરધારકો માટે મોટા સમાચાર છે. કંપનીના બોર્ડે 5 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ યોજાયેલી તેની બેઠકમાં બોનસ શેર ઇશ્યૂને મંજૂરી આપી હતી. આ નિર્ણય હેઠળ, કંપની 2,18,83,764 ફુલ્લી પેઇડ-અપ બોનસ ઇક્વિટી શેર ઇશ્યૂ કરશે.
બોનસ શેર રેશિયો 23:1 છે, એટલે કે જે રોકાણકારોએ રેકોર્ડ ડેટ, 2 જાન્યુઆરી, 20260ના રોજ 1 શેર રાખ્યો હતો, તેમને બદલામાં 23 નવા શેર પ્રાપ્ત થશે. BSE પર મળેલી માહિતી અનુસાર, કંપનીના શેર છેલ્લે 9 ઓગસ્ટ, 2024 ના રોજ 5.64 રૂપિયા ના શેર ભાવે ટ્રેડ થયા હતા. હાલમાં, શેર ટ્રેડિંગ થઈ રહ્યા નથી.
કંપનીએ શું કહ્યું
કંપનીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બધા બોનસ શેરની ફેસ વેલ્યુ 10 રૂપિયા હશે અને તે કોઈપણ વધારાની ચુકવણી વિના હાલના શેરધારકોને આપવામાં આવશે. ફક્ત એવા રોકાણકારો કે જેમના નામ રેકોર્ડ ડેટ પર કંપનીના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલા હતા તેઓ જ આ બોનસ ઇશ્યૂ માટે પાત્ર બનશે.
આ નિર્ણય સામાન્ય રોકાણકારો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે તેનાથી તેમના શેરની સંખ્યામાં અનેક ગણો વધારો થશે. બોનસ શેર ફાળવણી બાદ, મેગ્નાનીમસ ટ્રેડ એન્ડ ફાઇનાન્સ શેરની પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂડીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કંપનીની કુલ પેઇડ-અપ શેર મૂડી હવે 10 રૂપિયા પ્રતિ શેરની ફેસ વેલ્યુ સાથે 2,28,35,232 ઇક્વિટી શેર છે. બોનસ ઇશ્યૂ પછી બજાર હવે કંપનીના શેરની હિલચાલ પર નજર રાખશે.
બોનસ શેર શું છે?
બોનસ શેર એ શેર છે જે કંપની તેના હાલના શેરધારકોને મફતમાં આપે છે. આ શેર તેના અનામત અથવા નફામાંથી જાહેર કરવામાં આવે છે. જો કોઈ કંપની 1:1 બોનસ આપે છે અને તમારી પાસે 10 શેર હોય, તો તમને 10 વધુ શેર મળશે, જેનાથી કુલ શેર 20 થશે.
તમારા રોકાણનું મૂલ્ય તરત જ બમણું થતું નથી, પરંતુ શેરની સંખ્યા વધે છે. બોનસ શેર ત્યારે જાહેર કરવામાં આવે છે જ્યારે કંપની પાસે સારો નફો અને મજબૂત અનામત હોય છે, જેથી સ્ટોક લિક્વિડિટી વધે અને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધે.
