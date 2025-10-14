Prev
Bonus Share: બોનસ શેર ઓફર કરતી કંપની પર રોકાણ કરતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. મલ્ટિબેગર કંપનીએ બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપની 1 શેર પર 24 શેરનું બોનસ આપી રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:21 PM IST

1 શેર પર 24 બોનસ સ્ટોક આપી રહી છે આ કંપની, રિટર્નમાં છે સૌથી આગળ, ફક્ત 3 મહિનામાં પૈસા કર્યા ડબલ

Bonus Share: આ કંપનીના રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. મલ્ટિબેગર કંપનીએ બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપની 1 શેર માટે 24 બોનસ શેર આપી રહી છે. કંપનીએ 13 ઓક્ટોબરે આ જાહેરાત કરી હતી. અગાઉ, એપિસ ઇન્ડિયા લિમિટેડે 2010માં રોકાણકારોને બોનસ શેર આપ્યા હતા. નોંધનીય છે કે કંપનીના શેર આજે અપર સર્કિટ પર પહોંચ્યા છે.

રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી

13 ઓક્ટોબરે, કંપનીએ એક્સચેન્જને જાણ કરી હતી કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક શેર માટે 24 શેર બોનસ શેર તરીકે ઓફર કરવામાં આવશે. કંપનીએ હજુ સુધી આ બોનસ ઇશ્યૂ માટે રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી. એવી અપેક્ષા છે કે કંપની આગામી દિવસોમાં રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરશે.

15 વર્ષ પછી, કંપની આપી રહી છે બોનસ શેર 

અગાઉ, એપિસ ઇન્ડિયા લિમિટેડે 2010માં રોકાણકારોને બોનસ શેર ઓફર કર્યા હતા. તે સમયે, કંપનીએ લાયક રોકાણકારોને દરેક 100 શેર માટે બોનસ તરીકે 323 શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. જોકે, ત્યારથી, કંપનીએ ન તો કોઈ બોનસ શેર જાહેર કર્યા છે કે ન તો ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે.

કંપની શેરબજારમાં મચાવી રહી છે ધમાલ

કંપનીના શેરે શેરબજારમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. છેલ્લા મહિનામાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 55 ટકાનો વધારો થયો છે. માત્ર ત્રણ મહિનામાં, શેરે પોઝિશનલ રોકાણકારોની સંપત્તિ બમણી કરી છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના શેરના ભાવમાં 152 ટકાનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે એક વર્ષમાં કંપનીના શેરના ભાવમાં 222 ટકાનો વધારો થયો છે.

રોકાણકારોને 4353 ટકાનું વળતર

મંગળવારે, BSE પર કંપનીના શેર 5 ટકા વધીને 819.40 રૂપિયાના સ્તરે પહોંચ્યા. તમને જણાવી દઈએ કે, આ મલ્ટિબેગર સ્ટોકે 5 વર્ષમાં પોઝિશનલ રોકાણકારોને 4353 ટકાનું વળતર આપ્યું છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

