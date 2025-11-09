1 શેર પર 90 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપી રહી છે આ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ છે આ અઠવાડિયે
Dividend Stock: ડિવિડન્ડ આપતી કંપનીઓ પર રોકાણ કરનારા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે. આ અઠવાડિયે, ઘણી કંપનીઓ શેરબજારમાં એક્સ-ડિવિડન્ડનો ટ્રે઼ડ કરશે. તેમાંથી એક કંપની આ પણ છે.
Trending Photos
Dividend Stock: આ અઠવાડિયે અનેક કંપનીઓ એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરવા જઈ રહી છે, તેમાંથી એક કંપની બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડ છે. આ વખતે, કંપની પ્રતિ શેર 90 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવી રહી છે. કંપનીએ આ ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ તારીખ જાહેર કરી છે, જે આ અઠવાડિયે છે.
પ્રતિ શેર 90 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ
એક્સચેન્જ સાથે ફાઇલિંગમાં, બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડે જાહેરાત કરી છે કે પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર 90 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવશે. કંપનીએ આ ડિવિડન્ડ માટે 14 નવેમ્બર રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ તારીખે કંપનીના શેર ધરાવતા રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ મળશે.
કંપની 2001થી ચૂકવી રહી છે ડિવિડન્ડ
કંપનીના શેર અગાઉ 7 ઓગસ્ટના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કરતા હતા. તે સમયે, કંપનીએ પ્રતિ શેર ₹35 ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. 2024માં, કંપનીએ બે વાર એક્સ-ડિવિડન્ડનું ટ્રેડિંગ કર્યું હતું, જેના પરિણામે પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર ₹125 નો નફો થયો હતો. બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડે સૌપ્રથમ 2001માં ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. તે સમયે, કંપનીએ પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર ₹20 નું ડિવિડન્ડ વહેંચ્યું હતું.
શેરબજારમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે કંપની
શુક્રવારે બજાર બંધ સમયે, BSE પર કંપનીના શેર 3.42 ટકા ઘટીને ₹4595.35 પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં, કંપનીના શેરનો ભાવ 19 ટકા ઘટ્યો છે. પાછલા વર્ષમાં, શેર 30 ટકા ઘટ્યો છે. કંપનીનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ ₹6,728.35 અને 52 અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ ₹4,220.05 છે. તેનું માર્કેટ કેપ ₹20,652 કરોડ છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે