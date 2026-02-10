અદાણી ગ્રુપની આ કંપનીનું થશે મર્જર, NCLTએ આપી મંજૂરી, 65 રૂપિયા પર આવ્યો શેરનો ભાવ !
Adani Company Merger: NCLT એ જણાવ્યું હતું કે આ મર્જરથી કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા વધશે, સંસાધનોના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવશે અને કોઈપણ પક્ષના હિતોને નુકસાન થશે નહીં. આ મર્જર 1 એપ્રિલ, 2024થી અમલમાં આવશે.
Adani Company Merger: મંગળવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર ફોકસમાં હતા. કંપનીના શેર થોડા ઘટીને 64.35 રૂપિયા થયા. અદાણી ગ્રુપની કંપની અંબુજા સિમેન્ટ્સને મોટી રાહત મળી છે. નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)ની અમદાવાદ બેન્ચે અંબુજા સિમેન્ટ્સ અને તેની પેટાકંપની સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મર્જરને મંજૂરી આપી છે.
9 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ એક્સચેન્જને આપેલી ફાઇલિંગમાં, કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ટ્રિબ્યુનલે આ યોજના શેરધારકો, લેણદારો અને જનતાના શ્રેષ્ઠ હિતમાં હોવાનું શોધી કાઢ્યું છે. NCLTએ જણાવ્યું હતું કે આ મર્જર કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરશે, સંસાધનોના ઉપયોગને શ્રેષ્ઠ બનાવશે અને કોઈપણ પક્ષના હિતોને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં. આ મર્જર 1 એપ્રિલ, 2024થી અમલમાં આવશે.
વિગતો શું છે?
હકીકતમાં, અંબુજા સિમેન્ટ્સે ડિસેમ્બર 2023માં સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને હસ્તગત કરી હતી, જેનું એન્ટરપ્રાઇઝ મૂલ્ય આશરે 5,185 કરોડ રૂપિયા હતું. આ સોદો સંપૂર્ણપણે કંપનીના આંતરિક સંચયમાંથી ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું, અને અંબુજા સાંઘીમાં 54.51 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. ત્યારબાદ, ડિસેમ્બર 2024માં, અંબુજાએ એક મોટું પગલું ભર્યું અને તેની બે પેટાકંપનીઓ (સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને પેન્ના સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ)ના મર્જરની જાહેરાત કરી.
રોકાણકારોને શું મળશે?
મર્જર યોજના હેઠળ, સાંઘી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેરધારકોને દરેક 100 શેર (10 રૂપિયા ફેસ વેલ્યુ) માટે અંબુજા સિમેન્ટ્સના 12 ઇક્વિટી શેર (2 રૂપિયા ફેસ વેલ્યુ) પ્રાપ્ત થશે. કંપની જણાવે છે કે આ ગુણોત્તર મૂલ્યાંકન એક્સપર્ટોની ભલામણોના આધારે નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો અને બોર્ડ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. આ મર્જર અંબુજા સિમેન્ટ્સની ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ અને બજાર પહોંચને મજબૂત બનાવશે, જેનાથી કંપની ભારતીય સિમેન્ટ ક્ષેત્રમાં તેની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવી શકશે.
