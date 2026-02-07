આ કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી એકઠા કર્યા 454 કરોડ, 9 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે IPO, શું છે GMP
Upcoming IPO: આ કંપનીએ પોતાના IPOમાં એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 454.50 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારોને 129 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે શેર જાહેર કર્યા છે.
Upcoming IPO: આલ્ફાબેટ-સમર્થિત આયે ફાઇનાન્સે(Aye Finance IPO) તેના IPOમાં એન્કર રોકાણકારો પાસેથી ₹454.50 કરોડ એકત્ર કર્યા છે. ન્યૂ યોર્ક સ્ટેટ ટીચર્સ રિટાયરમેન્ટ સિસ્ટમ, HDFC લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની અને BNP પરિબાસ ફાઇનાન્સિયલ માર્કેટ્સે એન્કર રોકાણકારો તરીકે હિસ્સો મૂક્યો છે. IPO 9 ફેબ્રુઆરીએ રિટેલ રોકાણકારો માટે ખુલશે.
આયે ફાઇનાન્સ IPO(Aye Finance IPO)નું ઇશ્યૂ કદ ₹1,010 કરોડ છે. કંપની નવા ઇશ્યૂ દ્વારા 5.50 લાખ શેર અને ઓફર ફોર સેલ દ્વારા 2.33 કરોડ શેર જાહેર કરશે. રિટેલ રોકાણકારો 9થી 11 ફેબ્રુઆરી વચ્ચે તેમના દાવ લગાવી શકશે.
પ્રાઇસ બેન્ડ શું છે?
આયે ફાઇનાન્સ IPO (Aye Finance IPO) પ્રાઇસ બેન્ડ 122 રૂપિયાથી 129 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે. કંપનીએ 116 શેરનો સિંગલ લોટ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ એ છે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછો 14,964 રૂપિયાનો દાવ લગાવ્યો છે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે, અને તેથી, તે BSE અને NSE પર લિસ્ટેડ થશે.
પ્રવર્તમાન GMP શું છે?
Aye Finance IPO ગ્રે માર્કેટમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો નથી. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન અનુસાર, IPO ગ્રે માર્કેટમાં 0 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. IPO માટે સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 5 રૂપિયા છે, જ્યારે સૌથી ઓછો GMP 0 રૂપિયા છે.
IPOમાં 75% હિસ્સો લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે, ઓછામાં ઓછો 10% છૂટક રોકાણકારો માટે અને ઓછામાં ઓછો 15% NII માટે.
કંપનીની કામગીરી 18 રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સેવાઓ પણ પૂરી પાડે છે. એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે KFin Technologies ને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
