અદાણીની ઝોળીમાં આવશે આ કંપની ! સમાચાર આવતા જ રોકેટ બન્યો શેર, 19 પર આવ્યો ભાવ
Adani Buy New Company: એવા અહેવાલો છે કે અદાણી ગ્રુપ આ કંપનીને હસ્તગત કરવાની રેસમાં વેદાંતાને પાછળ છોડી શકે છે. બજાર માને છે કે જો અદાણી ગ્રુપ આ સોદો જીતી જશે, જેના કારણે શેરમાં ઉછાળો આવ્યો છે.
Adani Buy New Company: JP પાવર વેન્ચર્સ (JP Power)ના શેરમાં બુધવારે જોરદાર તેજી જોવા મળી હતી. કંપનીના શેર ઇન્ટ્રાડે ટ્રેડમાં 9 ટકા ઉછળીને 19.25 રૂપિયાના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યા. સવારે 11:50 વાગ્યાની આસપાસ, શેરનો ભાવ 18.63 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જે 5.5% વધીને છે. શેરમાં આ તેજી અદાણી ગ્રુપ સંબંધિત સમાચારોને કારણે છે.
હકીકતમાં, એવા અહેવાલો છે કે અદાણી ગ્રુપ નાદાર જયપ્રકાશ એસોસિએટ્સ (JAL)ને હસ્તગત કરવાની રેસમાં વેદાંતને પાછળ છોડી શકે છે. JAL JP પાવરમાં આશરે 24% હિસ્સો ધરાવે છે, તેથી બજાર માને છે કે જો અદાણી ગ્રુપ આ સોદો જીતી જાય છે, તો તે JP પાવરના વ્યવસાયને નોંધપાત્ર ફાયદો પહોંચાડી શકે છે.
રોકાણકારોનો આશાવાદ
એક્સપર્ટના મતે, જેપી પાવરના શેરમાં તીવ્ર વધારો રોકાણકારોની અપેક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે અદાણી ગ્રુપ જેએએલ માટે મુખ્ય દાવેદાર તરીકે ઉભરી શકે છે. નાણાકીય રીતે મજબૂત જૂથ દ્વારા સંભવિત નિયંત્રણ કંપનીની બેલેન્સ શીટ, મેનેજમેન્ટ ક્ષમતાઓ અને વૃદ્ધિની સંભાવનાઓને વેગ આપી શકે છે.
તેમણે એમ પણ નોંધ્યું હતું કે હાલમાં તેજી મૂળભૂત પરિબળો કરતાં ભવિષ્યલક્ષી આશાવાદ પર વધુ આધારિત છે. આ તેજી ફક્ત ત્યારે જ ટકી શકશે જ્યારે ડીલની શરતો, ધિરાણકર્તા મંજૂરીઓ અને જેએએલના શેરહોલ્ડિંગના ભવિષ્ય અંગે સ્પષ્ટતા બહાર આવશે.
અદાણીને ધિરાણકર્તાનો ટેકો મળ્યો
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જેપી એસોસિએટ્સના ધિરાણકર્તાઓએ અદાણીની ઓફરને વેદાંત કરતાં વધુ કિંમત આપી છે, જોકે વેદાંતની બોલી મૂલ્યમાં વધુ હતી. વેદાંતની બોલી 17,000 કરોડ રૂપિયા હતી, જ્યારે અદાણીની 13,500 કરોડ રૂપિયા હતી. આ હોવા છતાં, ધિરાણકર્તાઓએ અદાણીને પસંદ કર્યું કારણ કે તેની બોલીમાં વધુ પ્રારંભિક ચુકવણી અને ટૂંકી ચુકવણી અવધિ (1.5-2 વર્ષ) શામેલ હતી.
વેદાંતાએ પાંચ વર્ષના ચુકવણી સમયગાળાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જે ધિરાણકર્તાઓને ઓછો આકર્ષક લાગ્યો. અન્ય બોલી લગાવનારાઓમાં દાલમિયા ભારત, જિંદાલ પાવર અને પીએનસી ઇન્ફ્રાટેકનો સમાવેશ થાય છે. નિયંત્રક શેરધારક મનોજ ગૌરે છેલ્લી ઘડીએ બોલી લગાવી હતી, જે તેમણે પાછળથી પાછી ખેંચી લીધી.
સ્ટોક પર બ્રોકરેજનો અભિપ્રાય
લક્ષ્મીશ્રીના સંશોધન વડા અંશુલ જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, જેપી પાવર 22-મહિનાનો પરિપત્ર પેટર્ન બનાવી રહ્યું છે, જે લાંબા ગાળાના વલણના ઉલટાનો સંકેત આપે છે. શેર તેની 10-મહિનાની મૂવિંગ એવરેજથી મજબૂત રીતે ઉછળ્યો છે, જે સૂચવે છે કે તેજી અટકળો કરતાં સતત ખરીદી દ્વારા ચલાવવામાં આવી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે 20 રૂપિયાથી ઉપરનો ટકાઉ બ્રેકઆઉટ એક મુખ્ય ટ્રિગર હશે. ત્યારબાદ સ્ટોક 24-26 રૂપિયાના સપ્લાય ઝોન તરફ આગળ વધી શકે છે. જેમ જેમ વોલ્યુમ વધે છે, તેમ તેમ સ્ટોક મજબૂત ટ્રેન્ડિંગ તબક્કામાં પ્રવેશી શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
