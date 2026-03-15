1 પર 3 મફત શેર આપશે આ કંપની, આ અઠવાડિયે છે રેકોર્ડ ડેટ, ફોકસમાં રહેશે સ્ટોક

ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Bonus Share: આ અઠવાડિયે, સ્ટોક એક્સચેન્જ પર ફક્ત એક જ કંપની એક્સ-બોનસ સ્ટોક તરીકે ટ્રેડ થશે. કંપની દરેક 1 શેર માટે 3 શેરનું બોનસ ઓફર કરશે. બોનસ ઇશ્યૂ માટે કંપની દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી રેકોર્ડ તારીખ સુધી વધુ સમય બાકી નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:35 PM IST
Bonus Share: આ અઠવાડિયે, ફક્ત એક જ કંપની સ્ટોક એક્સચેન્જ પર એક્સ-બોનસ સ્ટોક તરીકે ટ્રેડ કરશે. આ કંપની મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેર (Metropolis Healthcare) છે. કંપની દરેક 1 શેર માટે 3 શેરનું બોનસ ઓફર કરશે. કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે.

એક્સ-બોનસ તારીખ શું છે?

સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથેની ફાઇલિંગમાં, મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરે જણાવ્યું હતું કે રોકાણકારોને દરેક 1 શેર માટે 3 શેરનું બોનસ મળશે. કંપનીએ 20 માર્ચ, 2026ની રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે જે રોકાણકારોના નામ આ તારીખે કંપનીની રેકોર્ડ તારીખ પર સૂચિબદ્ધ છે તેમને બોનસ શેર પ્રાપ્ત થશે.

શેરબજારે કેવું પ્રદર્શન કર્યું છે?

શુક્રવારે બજાર બંધ થતાં, મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરના શેર BSE પર 1803 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 0.80 ટકા ઘટીને હતા. છેલ્લા એક વર્ષમાં, કંપનીના શેરના ભાવ 11 ટકા વધ્યા છે. કંપનીનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ 2259.30 રૂપિયા છે અને 52 અઠવાડિયાનો સૌથી નીચો ભાવ 1383.70 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 9,350 કરોડ રૂપિયા છે.

મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરના શેરના ભાવ બે વર્ષમાં 11.20 રૂપિયા ઘટ્યા છે. ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીએ પોઝિશનલ રોકાણકારોને 47 ટકા વળતર આપ્યું છે. જો કે, પાંચ વર્ષથી શેર રાખનારા રોકાણકારોને હજુ સુધી સકારાત્મક વળતર મળ્યું નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના શેરના ભાવમાં 5.25 ટકા ઘટાડો થયો છે, જ્યારે સેન્સેક્સમાં આ જ સમયગાળા દરમિયાન 46 ટકા વધારો થયો છે.

કંપનીએ સતત ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું

મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેરે સતત રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું છે. કંપનીએ છેલ્લે 11 નવેમ્બર, 2025ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કર્યો હતો. તે સમયે, કંપનીએ પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર 4 રૂપિયા ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું.

સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ મુજબ, પ્રમોટરો કંપનીમાં 48.89 ટકા હિસ્સો ધરાવતા હતા, જ્યારે જાહેર જનતાનો હિસ્સો 51.11 ટકા હતો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

