7 બોનસ શેર આપશે આ કંપની, આવતા અઠવાડિયે રેકોર્ડ ડેટ, શેરમાં 700%થી વધુનો ઉછાળો, જાણો
Bonus Shares: મલ્ટિ-બેગર કંપની તેના રોકાણકારોને 7 બોનસ શેરનું વિતરણ કરશે. કંપનીએ બોનસ શેર માટે સોમવાર, 2 માર્ચ, 2026ના રોજ રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે. કંપનીના શેર ચાર વર્ષમાં 700 ટકાથી વધુ વધ્યા છે.
Bonus Shares: મલ્ટિ-બેગર કંપની ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ તેના શેરધારકોને મોટી ભેટ આપવા જઈ રહી છે. ફોસ ઇન્ડિયા(Foce India Limited)એ તેના રોકાણકારોને બોનસ શેરનું વિતરણ કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની 7:5ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કરશે. એટલે કે, ફોસ ઇન્ડિયા શેરધારકોને દરેક 5 શેર માટે 7 બોનસ શેર આપશે.
કંપનીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ તારીખ પણ નક્કી કરી છે. ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડે સોમવાર, 2 માર્ચ, 2026 ના રોજ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે. ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ પ્રીમિયમ કાંડા ઘડિયાળોનું ઉત્પાદન, આયાત અને વિતરણ કરે છે. કંપની તેના રોકાણકારોને પહેલીવાર બોનસ શેર ભેટ આપી રહી છે.
ફોસ ઇન્ડિયાના શેરમાં 4 વર્ષમાં 700% થી વધુનો ઉછાળો
ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડના શેરમાં છેલ્લા 4 વર્ષમાં 700%થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. 23 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ આ મલ્ટિ-બેગર કંપનીના શેર 208 રૂપિયા પર હતા. 24 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ NSE પર કંપનીના શેર 1747 રૂપિયા પર બંધ થયા.
છેલ્લા 3 વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 155 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના શેર 673 રૂપિયાથી વધીને 1747 રૂપિયા થયા છે. છેલ્લા 2 વર્ષમાં, ફોસ ઇન્ડિયાના શેરમાં 115 ટકાથી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. કંપનીનો 52-અઠવાડિયાનો હાઈ લેવલ 2004 રૂપિયા છે, જ્યારે તેનો 52-અઠવાડિયાનો નીચો ભાવ 1226 રૂપિયા છે.
કંપનીની આવકમાં 73%થી વધુનો વધારો
ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 6 મહિનામાં, ફોસ ઇન્ડિયા લિમિટેડની આવકમાં વાર્ષિક ધોરણે 73.53 ટકાનો વધારો થયો છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ 6 મહિનામાં કંપનીનો નફો 59 કરોડ રૂપિયા હતો, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 34 કરોડ રૂપિયા હતો.
જોકે, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં કંપનીનો નફો 14.29% ઘટ્યો છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના પ્રથમ છ મહિનામાં કંપનીનો નફો 6 કરોડ રૂપિયા થયો છે, જે એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળામાં 7 કરોડ રૂપિયા થયો હતો.
IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 225 રૂપિયા
Phos India Limitedનો IPO 13 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 17 ડિસેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ ₹225 હતો. Phos India Limitedનો IPO 1.57 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. વ્યક્તિગત રોકાણકારો કંપનીના IPOમાં ફક્ત એક જ લોટ માટે બિડ કરી શકતા હતા. IPOમાં પ્રતિ લોટ 600 શેરનો સમાવેશ થતો હતો, અને રોકાણકારોએ પ્રતિ લોટ ₹1.35 લાખનું રોકાણ કરવાનું હતું.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
