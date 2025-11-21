લિસ્ટિંગના ત્રણ દિવસ પછી પણ તૂટી રહ્યો છે આ કંપનીનો શેર, જાણો એક્સપર્ટે શું કહ્યું
Stock falling: મંગળવારે શેર ટ્રેડિંગના પહેલા દિવસે 109 રૂપિયાના IPO ભાવથી 42 ટકાથી વધુ વધીને બંધ થયા. બીએસઈ પર તેનો શેર 143.10 રૂપિયા પર ખુલ્યો, જે IPO ભાવથી 31.28 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
Trending Photos
Stock falling: આ શેર, જે ત્રણ દિવસ પહેલા શેરબજારમાં પ્રવેશ્યો, તે સેલના મોડમાં આવ્યો છે. શુક્રવારે, સ્ટોક વેચવા માટે ફરી એક ધસારો થયો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન, સ્ટોક 149 રૂપિયાના હાઈ લેવલથી લગભગ 5 ટકા ઘટીને 136 રૂપિયા થયો. જોકે, જ્યારે 18 નવેમ્બરે સ્ટોક લિસ્ટ થયો, ત્યારે તે તેના IPO ઇશ્યૂ ભાવ કરતાં પ્રીમિયમ પર હતો. ત્યારબાદ રોકાણકારો પ્રોફિટ-બુકિંગ મુડમાં આવ્યા, અને સ્ટોક તૂટી પડ્યો.
IPO ઇશ્યૂ ભાવ અને લિસ્ટિંગ
મંગળવારે ફિઝિક્સવાલાના શેર ટ્રેડિંગના પહેલા દિવસે 109 રૂપિયા ના ઇશ્યૂ ભાવથી 42%થી વધુ વધીને બંધ થયા. બીએસઈ પર તેનો શેર ₹143.10 પર ખુલ્યો, જે તેના ઈશ્યૂ ભાવથી 31.28 ટકા વધીને હતો. બાદમાં તે 48.66 ટકા વધીને 162.05 પર પહોંચ્યો. અંતે તે 42.38 ટકા વધીને ₹155.20 પર બંધ થયો. એનએસઈ પર ₹145 પર લિસ્ટેડ થયેલો શેર, જે તેના ઈશ્યૂ ભાવથી 33 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. દિવસ દરમિયાન તે 48.61 ટકા વધીને ₹161.99 પર પહોંચ્યો અને અંતે 42.42 ટકા વધીને ₹155.24 પર બંધ થયો.
એક્સપર્ટ શું કહે છે?
એક્સપર્ટ ફિઝિક્સવાલાના શેર અંગે સાવધાન છે. સ્વસ્તિક ઇન્વેસ્ટમાર્ટના વેલ્થ હેડ શિવાની ન્યાતીએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય એડટેક અને ઓફલાઇન કોચિંગ જાયન્ટ્સ તરફથી સ્પર્ધા, શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં નિયમનકારી અનિશ્ચિતતાઓ અને વિસ્તરણ દરમિયાન નફાકારકતા જાળવવાનો પડકાર કંપનીના વિકાસ માટે મુખ્ય જોખમો છે. વિશ્લેષકે ફાળવેલ રોકાણકારોને મધ્યમ ગાળાના વિકાસ માટે આંશિક નફો બુક કરવાની અને બાકીના શેર ₹130 પ્રતિ શેરના સ્ટોપ લોસ સાથે રાખવાની સલાહ આપી છે.
કંપની વિશે
2016 માં યુટ્યુબ ચેનલ તરીકે ચાલુ, કંપની ઓનલાઈન અને ફિઝિકલ કોચિંગ સેન્ટર ચલાવે છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દ્વારા તે ભારતની સૌથી મોટી એડટેક કંપનીઓમાંની એક છે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025માં તેના નુકસાનને 243 કરોડ રૂપિયા સુધી ઘટાડ્યું જે પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં 1.131 બિલિયન રૂપિયા હતું. આજે પણ કંપનીના શેરના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ રહ્યો છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે