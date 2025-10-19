આ અઠવાડિયે આ ફેક્ટર નક્કી કરશે બજારની ચાલ, જાણો ક્યારે ખુલશે માર્કેટ
Stock Market This Week: છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ચોખ્ખા વેચાણકર્તા રહેલા વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs) ઓક્ટોબરમાં અત્યાર સુધીમાં ખરીદદારો બન્યા છે, જેમાં 6,480 કરોડ રૂપિયાનું ચોખ્ખું રોકાણ થયું છે.
Stock Market This Week: આ અઠવાડિયે સ્થાનિક શેરબજારની દિશા વૈશ્વિક વલણો, વિદેશી રોકાણકારોની ભાવના અને કોર્પોરેટ ત્રિમાસિક પરિણામો પર આધારિત રહેશે. નિષ્ણાતો માને છે કે તહેવારોની મોસમ હોવા છતાં, બજારની ઘટનાઓમાં કોઈ કમી રહેશે નહીં. BSE અને NSE મંગળવાર, 21 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 1:45થી 2:45 વાગ્યા સુધી ખાસ 'મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ' સત્રનું આયોજન કરશે. આ દિવસે સામાન્ય ટ્રેડિંગ થશે નહીં, જ્યારે બુધવારે દિવાળી અને બલિપ્રતિપદા માટે શેરબજાર બંધ રહેશે.
બજાર કેવી રીતે ચાલશે?
રેલિગેર બ્રોકિંગ લિમિટેડના સિનિયર વાઇસ ચીફ (સંશોધન) અજિત મિશ્રા કહે છે કે ટૂંકા ટ્રેડિંગ સપ્તાહ ઘટનાપૂર્ણ રહેશે, જેમાં રોકાણકારો માટે ઘણા મુખ્ય પરિબળો ઉભરી આવશે. બજારના સહભાગીઓ પહેલા રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, HDFC બેંક અને ICICI બેંક જેવી મોટી કંપનીઓના ત્રિમાસિક પરિણામો પર પ્રતિક્રિયા આપશે, જે વ્યાપક બજારની દિશા નક્કી કરશે.
તેમણે કહ્યું કે સંવત 2082ની શરૂઆત સાથે 21 ઓક્ટોબરના રોજ એક કલાકનું દિવાળી સ્પેશિયલ મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સત્ર ભાવનાત્મક સંકેતો અને ઉત્સવની ભાવના માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ચલણના વધઘટ
અજિત મિશ્રાએ વધુમાં નોંધ્યું કે નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામો ચાલી રહ્યા છે, જેમાં કોલગેટ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર, ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝ અને SBI લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ જેવી મોટી કંપનીઓ તેમના પરિણામો જાહેર કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે રોકાણકારો ચીન પર પ્રસ્તાવિત યુએસ ટેરિફ, તેમજ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ અને ચલણના વધઘટ પર નજીકથી નજર રાખશે.
બજાર પર ત્રિમાસિક પરિણામોની અસર
વિદેશી પોર્ટફોલિયો રોકાણકારો (FPIs), જેઓ છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ચોખ્ખા વેચાણકર્તા હતા, તેઓ ઓક્ટોબરમાં અત્યાર સુધીમાં 6480 કરોડ રૂપિયાના ચોખ્ખા રોકાણ સાથે ખરીદદાર બન્યા છે. આ પરિવર્તન મજબૂત મેક્રોઇકોનોમિક સૂચકાંકોને આભારી છે.
સ્વસ્તિક ઇન્વેસ્ટમાર્ટના સિનિયર ટેકનિકલ વિશ્લેષક પ્રવેશ ગૌર કહે છે કે હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર અને ડૉ. રેડ્ડીઝ લેબોરેટરીઝના આગામી પરિણામો કોર્પોરેટ કમાણીની સીઝનની દિશા નક્કી કરશે તેવી અપેક્ષા છે. અમેરિકા-ચીન વેપાર તણાવમાં કોઈપણ પ્રકારની હળવીતા બજારના સેન્ટિમેન્ટને વેગ આપી શકે છે. ગયા અઠવાડિયે, BSE સેન્સેક્સ 1,451.37 પોઈન્ટ અથવા 1.75 ટકા વધ્યો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 424.5 પોઈન્ટ અથવા 1.67 ટકા વધીને બંધ થયો હતો.
