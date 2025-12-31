1 પર 10 બોનસ શેર આપશે આ દિગ્ગજ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ જાહેર, સ્ટોકમાં 40%નો વધારો
Bonus Share: બુધવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન કંપનીના શેર ફોકસમાં હતા. કંપનીના શેર 18% વધીને 464.30 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા.
Trending Photos
Bonus Share: બુધવારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન ઓરિએન્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડના શેર ફોકસમાં હતા. કંપનીના શેર 18% વધીને ₹464.30 પર પહોંચ્યા. અગાઉ, મંગળવારે શેર 20 ટકા વધ્યો હતો, એટલે કે તે ફક્ત બે દિવસમાં લગભગ 40 ટકા વધ્યો છે. બોનસ શેરની જાહેરાત આ ઉછાળા પાછળનું કારણ છે. કંપનીએ તેના શેરધારકોને 1:10ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપવાનું વિચાર્યું છે અને મંજૂરી આપી છે. કંપનીએ હવે રેકોર્ડ તારીખ જાહેર કરી છે.
વિગતો શું છે?
કંપનીએ બોનસ શેર ઇશ્યૂ માટે પાત્રતા નક્કી કરવા માટે 5 જાન્યુઆરી, 2026 રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કરી હતી. સોમવારે, ઓરિએન્ટ ટેક્નોલોજીસને બોનસ શેર જાહેર કરવા માટે શેરધારકો પાસેથી મંજૂરી મળી.
વર્ષ-થી-તારીખના ધોરણે, ઓરિએન્ટ ટેક્નોલોજીસના શેરના ભાવમાં 10.18 ટકાનો ઘટાડો થયો છે, જ્યારે NSE નિફ્ટી 50 કેલેન્ડર વર્ષ 2025માં 10.04 ટકાનો વધારો થયો છે. આ સત્રમાં અત્યાર સુધીમાં નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર ઓરિએન્ટ ટેક્નોલોજીસના 7.407 મિલિયન શેરનું ટ્રેડિંગ થયું છે.
રોકાણકારોને લાભ
કંપની તેના હાલના શેરધારકોને આકર્ષક રોકાણ તકો પૂરી પાડવા માટે બોનસ શેર જાહેર કરે છે. બોનસ શેર જાહેર કરવાથી જાહેર કરાયેલા અને માલિકીના શેરની કુલ સંખ્યામાં વધારો થાય છે, પરંતુ કંપનીના બજાર મૂડીકરણમાં ફેરફાર થતો નથી.
આ શેરની એકંદર તરલતામાં વધારો કરે છે અને અન્ય રોકાણકારો માટે તેને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં ઉમેરવાનું સરળ બનાવે છે, જેનાથી મજબૂત વૃદ્ધિની સંભાવના થાય છે. બોનસ શેર જાહેર કરવાથી સ્ટોકમાં રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધવાની શક્યતા છે, કારણ કે તે કંપનીની મજબૂત નાણાકીય સ્થિતિ અને વૃદ્ધિની સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
બોનસ શેર એ મૂળભૂત રીતે કંપની દ્વારા તેના અનામતમાંથી જાહેર કરાયેલા મફત શેર છે. બોનસ શેર માટે પાત્ર બનવા માટે રોકાણકારોએ રેકોર્ડ તારીખે કંપનીના શેર રાખવા જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે