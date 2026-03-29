5 ભાગમાં વહેચાઈ જશે દેશની આ દિગ્ગજ કંપની, જાણો ટાઈમલાઈન, કાલે ફોકસમાં રહેશે શેર
Demerger News: આ કંપનીના શેર પાંચ ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવશે. કંપનીના વડા અનિલ અગ્રવાલે આ ડિમર્જરની સમયરેખા વિશે વિગતો આપી છે.
Demerger News: દેશની દિગ્ગજ કંપની વેદાંતા પાંચ લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં વિભાજીત થવાની તૈયારીમાં છે. ખાનગી પોર્ટલે ચેરમેન અનિલ અગ્રવાલને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે વેદાંતનું પાંચ ભાગમાં વિભાજન આવતા મહિને થશે. ડિસેમ્બર 2025માં વિભાજનને મંજૂરી આપી હતી. વેદાંતના આ ડિમર્જર અંગે ચર્ચાઓ ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી છે.
કઈ પાંચ લિસ્ટેડ કંપનીઓ લિસ્ટેડ થશે?
પહેલી કંપની વેદાંતા લિમિટેડ હશે. આ કંપની ધાતુઓનો વ્યવસાય સંભાળશે. અન્ય ચાર કંપનીઓમાં વેદાંતા એલ્યુમિનિયમ, તલવંડી સાબો પાવર, વેદાંતા સ્ટીલ અને આયર્ન અને માલ્કો એનર્જીનો સમાવેશ થાય છે. અનિલ અગ્રવાલની આગેવાની હેઠળની પેરેન્ટ કંપની આ દરેક કંપનીઓમાં અડધાથી વધુ હિસ્સો જાળવી રાખશે.
વેદાંતાનું પાંચ ભાગમાં વિભાજન એવા સમયે થયું છે જ્યારે કંપની તેનું દેવું ઘટાડવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી છે. અનિલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે વેદાંતાના પાંચ નવા એકમોમાં વિભાજન પછી, કંપનીની કુલ મૂડી 7 બિલિયન ડોલર થશે.
અનિલ અગ્રવાલે શું કહ્યું?
અનિલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે આ ડિમર્જર શેરધારકો માટે વધુ મૂલ્ય બનાવશે. નવી કંપનીઓને વિકાસ માટે મુક્ત લગામ મળશે. હાલમાં, વેદાંતનું બજાર મૂલ્ય 27 બિલિયન ડોલર છે. અનિલ અગ્રવાલે આશા વ્યક્ત કરી કે આગામી પાંચ વર્ષમાં પાંચેય કંપનીઓનું બજાર મૂલ્ય બમણું થઈ જશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકો કહી રહ્યા છે કે બજાર મૂલ્ય સરળતાથી બમણું થઈ જશે.
ભારત સરકાર વેદાંતાના ડિમર્જર સાથે સહમત ન હતી, જેના કારણે કંપની માટે અનેક કાનૂની અવરોધો ઉભા થયા. જો કે, કાનૂની પડકારોને ફગાવી દેવામાં આવ્યા પછી, વેદાંતા હવે પાંચ ભાગમાં વિભાજીત થવાની તૈયારીમાં છે.
વેદાંતાના શેરની સ્થિતિ શું છે?
શુક્રવારે, વેદાંતા લિમિટેડના શેર BSE પર 3 ટકાથી વધુ ઘટીને 649.55 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, વેદાંતા લિમિટેડના શેરના ભાવ 27 ટકા વધીને 649.55 રૂપિયા પર બંધ થયા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
