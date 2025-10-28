વેચાઈ રહી છે આ સરકારી બેંક, 60.72% મોટો હિસ્સો વેચવાની તૈયારી, રોકેટ બન્યો શેર
Government Bank Privatisation: સરકારી બેંક IDBI બેંકના શેરમાં સોમવાર, 28 ઓક્ટોબરના રોજ તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. બેંકનો શેર 8% વધીને ₹104.15 ની ઇન્ટ્રાડે ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો. આ ઉછાળો એક અહેવાલ પછી આવ્યો જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે સરકાર ટૂંક સમયમાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકમાં તેનો હિસ્સો વેચવા માટે બોલી મંગાવશે.
બોલી લગાવવાના નિયમો નક્કી કરવામાં આવશે
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક એસેટ મેનેજમેન્ટ (DIPAM) અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ (DFS) ના અધિકારીઓ 31 ઓક્ટોબરના રોજ મળશે. આ બેઠક બોલી લગાવવાની પ્રક્રિયાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને શેર ખરીદી કરાર (SPA)ને મંજૂરી આપવાનો નિર્ણય લેશે.
શેર ખરીદી કરાર શું છે?
શેર ખરીદી કરાર (SPA) એ એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની દસ્તાવેજ છે જે ખરીદનારની જવાબદારીઓ, મેનેજમેન્ટ નિયંત્રણના ટ્રાન્સફર અને વેચાણ પછીના નિયમો અને શરતોને સ્પષ્ટ કરે છે. આ બેઠકમાં SPAના અંતિમ મુસદ્દાને મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે અને શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા રોકાણકારો પાસેથી નાણાકીય બિડ મંગાવવા માટે સમયરેખા નક્કી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
એક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "મોટાભાગનું પ્રારંભિક કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ મહિનાના અંતમાં યોજાનારી બેઠક બાકીની ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરશે જેથી કોઈપણ વિલંબ વિના નાણાકીય બિડ મંગાવી શકાય. તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠક IDBI બેંકના ખાનગીકરણ પ્રક્રિયાને તેના અંતિમ તબક્કામાં લઈ જશે.
IDBI બેંકમાં સરકાર અને LICનો હિસ્સો
હાલમાં, કેન્દ્ર સરકાર અને ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) કુલ 94.71% હિસ્સો ધરાવે છે. સરકાર આ હિસ્સાનો 60.72% ભાગ એક વ્યૂહાત્મક રોકાણકારને વેચવાની અને તેને મેનેજમેન્ટ નિયંત્રણ ટ્રાન્સફર કરવાની યોજના ધરાવે છે. IDBI બેંક માટે ખાનગીકરણ પ્રક્રિયા 2021 થી ચાલુ છે. હવે, SPAની મંજૂરી અને બિડ માટે આમંત્રણ આ લાંબી રાહ જોવાનું અંતિમ પગલું છે.
શેરમાં ભારે ટ્રેડિંગ, વોલ્યુમમાં 10 ગણો વધારો
28 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે 1.50 વાગ્યે, IDBI બેંકના શેર NSE પર 103 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 7.5% નો વધારો દર્શાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટ્રેડિંગ વોલ્યુમ 67 મિલિયન શેર પર પહોંચ્યું, જે 30-દિવસની સરેરાશ કરતા 10 ગણું વધારે છે.
