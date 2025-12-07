સૌથી સસ્તી હોમ લોન આપી રહી છે આ સરકારી બેંક, રેપો રેટમાં ઘટાડા પછી ઘટાડ્યા વ્યાજ દર
Cheapest Home Loan: ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ની નાણાકીય નીતિ સમિતિએ શુક્રવારે રેપો રેટ 0.25 ટકા ઘટાડીને 5.25 ટકા કર્યો છે. જે બાદ લોકોના ઈએમઆઈ અને હપ્તાની રકમમાં ઘટાડો થયો છે, ત્યારે આ સરકારી બેંક લોકોને સસ્તો હોમ લોન આપી રહી છે.
Trending Photos
Cheapest Home Loan: જાહેર ક્ષેત્રની બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ રવિવારે રેપો-લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ (RLLR) સાથે જોડાયેલા લોન વ્યાજ દરમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના આ નિર્ણયથી હોમ લોન, કાર લોન અને શિક્ષણ લોન સહિત અન્ય લોન સસ્તી થશે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા રેપો રેટમાં 0.25 ટકાના ઘટાડા બાદ બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રે આ નિર્ણય લીધો છે. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે શનિવાર, 6 ડિસેમ્બરથી અમલમાં આવતા સુધારા સાથે, બેંકની હોમ લોન 7.10 ટકાના વ્યાજ દરથી અને કાર લોન 7.45 ટકાના વ્યાજ દરથી શરૂ થશે, જે બેંકિંગ ઉદ્યોગમાં સૌથી નીચો છે.
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે શુક્રવારે રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો
શુક્રવારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની નાણાકીય નીતિ સમિતિએ રેપો રેટમાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો કરીને 5.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો અને તટસ્થ વલણ જાળવી રાખ્યું, જેનાથી વધુ દર ઘટાડા માટે જગ્યા રહી. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રએ જણાવ્યું હતું કે, "બેંકનો વ્યાજ દરમાં ઘટાડો ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ નાણાકીય ઉકેલો પૂરા પાડવા અને તેમના સપનાઓને પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરવાની તેની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. હાલના ઊંચા વ્યાજ દરના વાતાવરણમાં, બેંક રિટેલ લોનને સસ્તી બનાવીને ગ્રાહકોમાં આનંદ લાવી રહી છે.
આ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ પણ લોન વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો
એ નોંધવું જોઈએ કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર પહેલા ઘણી અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ લોન વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો છે. ઈન્ડિયન બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પણ સુધારેલા લોન વ્યાજ દર લાગુ કર્યા છે. ઈન્ડિયન બેંકે તેનો રેપો-લિંક્ડ પ્રાઇમ લેન્ડિંગ રેટ (RBLR) 8.2 ટકાથી ઘટાડીને 7.95 ટકા કર્યો છે.
બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેનો રેપો-આધારિત લેન્ડિંગ રેટ (RBLR) 0.25 ટકા પોઈન્ટ અથવા 25 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડીને 8.1% કર્યો છે. બેંક ઓફ બરોડાએ તેના રેપો-લિંક્ડ લેન્ડિંગ રેટ (RBLR) ને 8.15%થી ઘટાડીને 7.90% કરવાની જાહેરાત પણ કરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે