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આ સરકારી બેંક હવે ખાનગી હાથોમાં? કેનેડાની કંપનીએ લગાવી મોટી બોલી, જાણો

Government Bank Stake Sale: નાણા મંત્રાલય સાથે તાજેતરમાં થયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો બાદ, સમાચાર સામે આવ્યા છે કે કેનેડિયન કંપની ફેરફેક્સેબેંકને હસ્તગત કરવામાં પોતાનો રસ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કર્યો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:57 PM IST
આ સરકારી બેંક હવે ખાનગી હાથોમાં? કેનેડાની કંપનીએ લગાવી મોટી બોલી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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