/આ સરકારી બેંક હવે ખાનગી હાથોમાં? કેનેડાની કંપનીએ લગાવી મોટી બોલી, જાણો

Government Bank Stake Sale: ભારતીય બેંકિંગ ઇતિહાસમાં એક મોટો સોદો થવાનો છે. સરકાર IDBI બેંકમાં પોતાનો હિસ્સો વેચવા માટે તૈયાર છે. સરકાર ઘણા વર્ષોથી IDBI બેંકનું ખાનગીકરણ કરવા માંગ કરી રહી છે, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે આ સોદો હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.
ખરેખર, ભારતીય મૂળના અબજોપતિ પ્રેમ વત્સની કેનેડિયન રોકાણ કંપની ફેરફેક્સ હોલ્ડિંગ્સ બેંકને હસ્તગત કરવા માટે આગળ આવી છે. સરકાર અને LIC બંને બેંકમાં તેમના હિસ્સાનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વેચવાનું વિચારી રહ્યા છે. નાણા મંત્રાલય સાથેની તાજેતરની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો બાદ, સમાચાર સામે આવ્યા છે કે કેનેડિયન કંપની ફેરફેક્સે બેંકને હસ્તગત કરવામાં પોતાનો રસ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત કર્યો છે.
બોલી કેટલી મૂકવામાં આવી છે?
ફેરફેક્સે IDBI બેંકના શેર ખરીદવા માટે તેની બોલી વધારી છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપનીએ ગયા વર્ષે 75 રૂપિયાની સરખામણીમાં હવે પ્રતિ શેર 81 રૂપિયાની ઓફર કરી છે. વધેલી બોલી કિંમતને કારણે સરકાર ટૂંક સમયમાં આ સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનું વિચારી રહી છે.
આ સોદો કેટલો મોટો છે?
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સના મતે, આ ભારતીય નાણાકીય ક્ષેત્રના સૌથી મોટા સોદાઓમાંનો એક હોઈ શકે છે. આ સોદાનું કુલ મૂલ્ય આશરે 53000 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે. હાલમાં, LIC IDBI બેંકમાં 49.24% હિસ્સો ધરાવે છે, જ્યારે સરકાર 45.48% હિસ્સો ધરાવે છે. નિયમો અનુસાર, સરકાર તેના 30 ટકાથી વધુ હિસ્સાનું વેચાણ કરશે, અને LIC તેના લગભગ 30.2 ટકા હિસ્સાનું વેચાણ કરશે, જેના પરિણામે કુલ વેચાણ 60 ટકાથી વધુ થશે.
ફેરફેક્સ ઉપરાંત, UAEની અગ્રણી નાણાકીય સંસ્થા, Emirates NBD, પણ રેસમાં હતી. Emirates NBDએ પહેલાથી જ ભારતની ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક, RBL બેંકમાં 60 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કરી લીધો છે. જો કે, હાલમાં આ સોદામાં Fairfaxનો હાથ ઉપર હોય તેવું લાગે છે.
ફેરફેક્સ માટે આગળ પડકારો
પ્રેમ વત્સની કંપની, ફેરફેક્સ, કેરળ સ્થિત CSB બેંકમાં પહેલેથી જ નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના નિયમો એક જ કંપનીને બે અલગ અલગ બેંકોમાં પ્રમોટર બનવાની મનાઈ ફરમાવે છે. તેથી, જો સોદો અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, તો RBI અને કોમ્પિટિશન કમિશન ઓફ ઈન્ડિયા (CCI) એ નક્કી કરવું પડશે કે ફેરફેક્સ તેની ભૂતપૂર્વ CSB બેંકને IDBI બેંકમાં મર્જ કરે છે કે CSB બેંકમાં તેનો હિસ્સો વેચે છે.
આ દરમિયાન, IDBI બેંકે જણાવ્યું છે કે તે આ સોદામાં સીધી રીતે સામેલ નથી, કારણ કે તે ફક્ત સરકારની ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. આ સમાચાર બાદ, બુધવારે IDBI બેંકના શેરમાં થોડો વધારો થયો, જે લગભગ ₹87 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.