મારુતિ સુઝુકી ઈન્ડિયા સાથે મર્જ થશે ગુજરાતની આ કંપની, NCLT એ આપી લીલી ઝંડી
Maruti Suzuki India Merger Plan: નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)એ મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા સાથેના આ મર્જરને મંજૂરી આપી છે. ટ્રિબ્યુનલે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના બંને અરજદાર કંપનીઓ, તેમના શેરધારકો, લેણદારો, કર્મચારીઓ અને તમામ સંબંધિત પક્ષોના શ્રેષ્ઠ હિતમાં છે.
Maruti Suzuki India Merger Plan: નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) એ દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા સાથે સુઝુકી મોટર ગુજરાતના મર્જરને મંજૂરી આપી છે. દિલ્હીમાં NCLTની બે સભ્યોની બેન્ચે સુઝુકી મોટર ગુજરાત પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડની સંયુક્ત અરજીને મંજૂરી આપી હતી.
NCLT એ શું કહ્યું?
ટ્રિબ્યુનલે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના બંને અરજદાર કંપનીઓ, તેમના શેરધારકો, લેણદારો, કર્મચારીઓ અને તમામ સંબંધિત પક્ષોના શ્રેષ્ઠ હિતમાં છે, અને હાલની યોજનાને મંજૂરી આપવામાં કોઈ અવરોધ નથી. ખંડપીઠે નોંધ્યું હતું કે આવકવેરા વિભાગ અને અમદાવાદના સત્તાવાર લિક્વિડેટરે પ્રસ્તાવિત યોજના સામે કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. વધુમાં, RBI, SEBI, BSE અને NSE જેવા અન્ય વૈધાનિક અધિકારીઓએ પણ કોઈ વાંધો ઉઠાવ્યો નથી.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, ઉપરોક્ત તથ્યો, ખાસ કરીને સંબંધિત અધિકારીઓના વલણ અને તમામ અરજદાર કંપનીઓના સભ્યો અને લેણદારોની મંજૂરીને ધ્યાનમાં લેતા, યોજનાને મંજૂરી આપવામાં કોઈ અવરોધ નથી લાગતો.
અરજીને મંજૂર કરવામાં આવી
NCLTના ચેરમેન રામલિંગમ સુધાકર અને સભ્ય રવિન્દ્ર ચતુર્વેદીએ તેમના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, આ સંજોગોમાં, અરજદાર કંપનીઓ દ્વારા પ્રસ્તાવિત મર્જરની યોજના કંપની અધિનિયમ, 2013ની કલમ 230 અને 232 હેઠળ મંજૂર કરવામાં આવે છે.
સુઝુકી મોટરની યોજના
ગયા ઓગસ્ટમાં, જાપાની ઓટોમોબાઈલ ઉત્પાદક સુઝુકી મોટર કોર્પોરેશનના વડા તોશીહિરો સુઝુકીએ એક મોટા રોકાણની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની ભારતમાં તેની કામગીરીને મજબૂત બનાવવા માટે આગામી પાંચથી છ વર્ષમાં 70,000 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે.
આ રોકાણ કંપનીના વાર્ષિક 4 મિલિયન યુનિટ ઉત્પાદનના લક્ષ્યને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવશે. સુઝુકી ગ્રુપે ભારતમાં ₹1 લાખ કરોડથી વધુનું રોકાણ કરી ચૂક્યું છે. આ રોકાણોએ 1.1 મિલિયનથી વધુ સીધી રોજગારીની તકો પણ ઉભી કરી છે.
