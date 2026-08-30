/યુક્રેન યુદ્ધમાં ગુજરાતની આ રિફાઇનરીએ કરી ખૂબ કમાણી, 2 મહિનામાં સૌથી વધુ ગેસોલિન રશિયાને મોકલ્યું, જાણો

Gujarat refinery Profit: યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે લગભગ સાડા ચાર વર્ષથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બંને દેશોએ એકબીજાના ઉર્જા સ્થાપનોને નિશાન બનાવ્યા છે. યુક્રેનની રણનીતિમાં રશિયન તેલ રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવવા અને તેના તેલ ઉત્પાદનમાં વિક્ષેપ પાડવા માટે ડ્રોન હુમલા કરવાનો સમાવેશ થતો હતો. જ્યારે યુક્રેન આ ઉદ્દેશ્યમાં સફળ થયું, ત્યારે રશિયાનું તેલ સંકટ વધુ ઘેરું બન્યું. આ સ્થિતિમાં, ભારત રશિયાને ગેસોલિનનો મુખ્ય સપ્લાયર તરીકે ઉભરી આવ્યું, જેમ કે જહાજ રડારના ડેટા દ્વારા જાણવા મળ્યું છે.
આ દરમિયાન, સમાચાર સામે આવ્યા છે કે ગુજરાતમાં એક રિફાઇનરીએ આ પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણ લાભ લીધો છે, જે બે મહિનામાં ભારતમાંથી પૂરા પાડવામાં આવતા 1 મિલિયન બેરલ ગેસોલિનનો મોટો ભાગ છે. આ કંપની ગુજરાતની વાડીનાર રિફાઇનરી છે, જે નાયરા એનર્જી દ્વારા સંચાલિત છે. રશિયાની સરકારી માલિકીની પેટ્રોલિયમ કંપની, રોઝનેફ્ટ, નાયરા એનર્જીમાં 50 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
ભારતે જૂન-જુલાઈમાં દરરોજ 2.6 મિલિયન બેરલ આયાત કર્યું
ઊર્જા વિશ્લેષક કંપની વોર્ટેક્સાના ડેટા અનુસાર, ઓગસ્ટમાં રશિયન દરિયાઈ પેટ્રોલની આયાત લગભગ 125,000 બેરલ પ્રતિ દિવસના રેકોર્ડ પર પહોંચી ગઈ છે. આ આખા મહિના માટે આશરે 4.7 લાખ ટન જેટલું થાય છે. રશિયન રિફાઇનરીઓ પર વારંવાર થતા ડ્રોન હુમલાઓને કારણે સ્થાનિક ઇંધણ ઉત્પાદનમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની શરૂઆતથી ભારતે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલની ખરીદીમાં નોંધપાત્ર વધારો કર્યો છે. જૂન અને જુલાઈમાં, ભારતે દરરોજ 2.6 મિલિયન બેરલથી વધુ રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ આયાત કર્યું, જે ફેબ્રુઆરીમાં દરરોજ આશરે 1 મિલિયન બેરલ હતું. આ ભારતની કુલ ક્રૂડ ઓઇલ આયાતના અડધાથી વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
ઘરેલુ પેટ્રોલ ઉત્પાદનમાં 70 ટકા સુધીનો ઘટાડો
શક્ય છે કે રશિયામાં નિકાસ કરાયેલા કેટલાક પેટ્રોલનું ઉત્પાદન ભારતમાં રશિયન ક્રૂડ ઓઇલમાંથી કરવામાં આવ્યું હોય. આમ, રશિયાથી ભારતમાં આવતા ક્રૂડ ઓઇલને રિફાઇન કરીને પેટ્રોલ તરીકે રશિયા પરત કરવામાં આવી રહ્યું છે. રશિયા વિશ્વના મુખ્ય ક્રૂડ ઓઇલ નિકાસકારોમાંનું એક છે, પરંતુ યુક્રેનમાં ડ્રોન હુમલાઓએ તેની રિફાઇનિંગ ક્ષમતાને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. સ્થાનિક પેટ્રોલ ઉત્પાદનમાં 70 ટકા ઘટાડાને કારણે, રશિયા હવે તેને આયાત કરવાની ફરજ પડી રહ્યું છે. વધુમાં, દેશમાં ઇંધણના વેચાણ પર પ્રતિબંધો ચાલુ છે.
પ્રતિબંધ છતાં તેલ રશિયા સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યું?
વોર્ટેક્સા અનુસાર, ઓગસ્ટમાં રશિયાને પેટ્રોલ સપ્લાય કરનારા દેશોમાં ભારત, તુર્કી અને મોરોક્કોનો સમાવેશ થાય છે. જુલાઈમાં, રશિયાએ ઉત્પાદકો અને બિન-ઉત્પાદકો બંને માટે પેટ્રોલ નિકાસ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ જાન્યુઆરી 2027ના અંત સુધી લંબાવ્યો હતો. ડીઝલ નિકાસ પર પ્રતિબંધ પણ 1 સપ્ટેમ્બર, 2026 સુધી લંબાવવામાં આવ્યો છે.
રશિયાની ઓગસ્ટ પેટ્રોલ આયાતના આશરે 55 ટકા, અથવા આશરે 2.6 લાખ ટન, પ્રતિબંધિત જહાજો દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવતું હતું. વોર્ટેક્સા અનુસાર, ઓગસ્ટમાં ભારતમાંથી રશિયા પહોંચતા ગેસોલિનના તમામ કાર્ગો પ્રતિબંધિત કાફલાના જહાજો પર લઈ જવામાં આવતા હતા અને ભૂમધ્ય સમુદ્રમાં શિપ-ટુ-શિપ (STS) ટ્રાન્સફર દ્વારા રશિયા પહોંચ્યા હતા.
રશિયન રિફાઇનરીઓ પર 32 હુમલા
ઓગસ્ટમાં રશિયાની કુલ ગેસોલિન આયાતના લગભગ 40 ટકા શિપ-ટુ-શિપ ટ્રાન્સફર દ્વારા આવ્યા હતા. આમાંથી મોટાભાગના ટ્રાન્સફર દરમિયાન, જહાજોએ તેમની ઓટોમેટિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ્સ (AIS) બંધ રાખી હતી.
આ દરમિયાન, રશિયાની ડીઝલ નિકાસ પર પણ ગંભીર અસર પડી છે. વોર્ટેક્સા અનુસાર, 25 ઓગસ્ટ સુધીમાં, ઓગસ્ટમાં રશિયાની દરિયાઈ ડીઝલ/ગેસોઇલ નિકાસ આશરે 150,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ હતી. આ માસિક ધોરણે સ્થિર રહ્યું, પરંતુ એક વર્ષ અગાઉના સમાન સમયગાળા માટે 610,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું. તે પાંચ વર્ષની સરેરાશ કરતા પણ 81 ટકા ઓછું છે. વોર્ટેક્સા અનુસાર, જુલાઈ અને ઓગસ્ટમાં રશિયન રિફાઇનરીઓ પર આશરે 32 હુમલા નોંધાયા હતા.