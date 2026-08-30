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યુક્રેન યુદ્ધમાં ગુજરાતની આ રિફાઇનરીએ કરી ખૂબ કમાણી, 2 મહિનામાં સૌથી વધુ ગેસોલિન રશિયાને મોકલ્યું, જાણો

Gujarat Refinery Profit: ઊર્જા વિશ્લેષક વોર્ટેક્સાના ડેટા અનુસાર, ઓગસ્ટમાં રશિયાની દરિયાઈ ગેસોલિનની આયાત લગભગ 125,000 બેરલ પ્રતિ દિવસના રેકોર્ડ પર પહોંચી ગઈ છે. આ સમગ્ર મહિના માટે આશરે 4.7 લાખ ટન જેટલી થાય છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:44 PM IST
યુક્રેન યુદ્ધમાં ગુજરાતની આ રિફાઇનરીએ કરી ખૂબ કમાણી, 2 મહિનામાં સૌથી વધુ ગેસોલિન રશિયાને મોકલ્યું, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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