Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /IPO Alert: ખુલ્યા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં રોકેટ બન્યો આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, રોકાણકારો માટે સુવર્ણ તક!

IPO Alert: ખુલ્યા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં રોકેટ બન્યો આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, રોકાણકારો માટે સુવર્ણ તક!

IPO Alert: આ પેકેજિંગે કંપની તેના કર્મચારીઓ માટે 2 કરોડ રૂપિયાના શેર અનામત રાખ્યા છે. આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં 8 ટકાથી વધુ પ્રીમિયમ પર ચાલી રહ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 28, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:53 AM IST
IPO Alert: ખુલ્યા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં રોકેટ બન્યો આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, રોકાણકારો માટે સુવર્ણ તક!
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગાંધીનગર હાઈ-વે પર અકસ્માત બાદનો વધુ એક રૂંવાડા ઊભા કરતો VIDEO: મોતને સામે જોઈને પણ
Gujarati News47 min ago
2
fifa world cup 202656 min ago
3
siya goyal chetan chaudhary1 hr ago
4
Lohagarh Fort Murder1 hr ago
5
gujarat1 hr ago