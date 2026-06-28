/IPO Alert: ખુલ્યા પહેલા ગ્રે માર્કેટમાં રોકેટ બન્યો આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, રોકાણકારો માટે સુવર્ણ તક!

IPO Alert: પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રોવાઇડર નાક પેકેજિંગ લિમિટેડના IPOને ગ્રે માર્કેટમાં સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં IPOનું પ્રીમિયમ 8 ટકાથી વધુ છે. આશરે 440 કરોડ રૂપિયાના IPOની લિસ્ટિંગ કિંમત 180 રૂપિયાથી વધુ થવાની ધારણા છે. ચાલો IPOની વિગતો શોધીએ.
IPOની વિગતો શું છે?
નાક પેકેજિંગ લિમિટેડનો IPO 1 જુલાઈએ ખુલશે અને 3 જુલાઈએ બંધ થશે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ઇશ્યૂ કિંમત 161થી 170 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. વેબસાઇટ ipowatch.in અનુસાર, IPO માટે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 14 રૂપિયા છે. એન્કર રોકાણકારો 30 જૂને રોકાણ કરી શકશે. આ IPO 380 કરોડ રૂપિયા સુધીના નવા શેર અને 35 લાખ શેરની ઓફર ફોર સેલ (OFS)નું મિશ્રણ છે.
કર્મચારીઓ માટે શેર રિઝર્વ
નાક પેકેજિંગે તેના કર્મચારીઓ માટે 2 કરોડ રૂપિયાના શેર અનામત રાખ્યા છે. તેઓ આ શેર અંતિમ ઓફર કિંમત કરતાં 16 રૂપિયા ઓછા ભાવે પ્રાપ્ત કરશે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 88 ઇક્વિટી શેર માટે બોલી લગાવી શકે છે, એટલે કે લોટમાં 88 શેર હશે. IPO ઓફર કદનો અડધો ભાગ લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટે, 15 ટકા બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટે અને બાકીના 35 ટકા છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત છે.
NAC પેકેજિંગ નવા IPOમાંથી 320 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ ગુજરાતના બોરીસણામાં નવી ઉત્પાદન સુવિધાના નિર્માણ માટે આંશિક રીતે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. ગુજરાતમાં સુવિધાઓનો ઉપયોગ પ્રિન્ટેડ અને લેમિનેટેડ વણાયેલા પોલીપ્રોપીલીન (PLWPP) બેગ અને PLWPP પિંચ-બોટમ બેગના ઉત્પાદન માટે કરવામાં આવશે.
NAC પેકેજિંગ અનુસાર, પ્રોજેક્ટ સાઇટ સ્થાપિત કરવાનો કુલ અંદાજિત ખર્ચ 364.9 કરોડ રૂપિયા છે. આમાંથી, કંપનીએ 23 જૂન, 2026 સુધીમાં 12.8 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે, અને તેની આંતરિક કમાણીમાંથી 32 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે. આશરે 320 કરોડ રૂપિયાનું બાકીનું ભંડોળ IPOમાંથી મળેલી ચોખ્ખી આવકમાંથી ભંડોળ પૂરું પાડવાની અપેક્ષા છે.
આ વ્યવસાયની શરૂઆત 1993 માં થઈ હતી. બાદમાં કંપની તરીકે તેની નોંધણી વર્ષ 2013 માં કરવામાં આવી હતી. કંપનીની મુખ્ય ઓફિસ અમદાવાદ, ગુજરાત માં આવેલી છે. આ કંપની પટેલ પરિવાર દ્વારા સંચાલિત છે, જેના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અલ્પેશ તુલસીભાઈ પટેલ છે. કંપનીના આધુનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ્સ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના કડી અને બોરીસણા ખાતે આવેલા છે. કંપની દર મહિને 3,100 મેટ્રિક ટન (MT) થી વધુ ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને રોજના આશરે 10 લાખ બેગ્સ બનાવી શકે છે.
કંપની મુખ્યત્વે પ્લાસ્ટિક પેકેજિંગ સોલ્યુશન્સ આપે છે
NAC પેકેજિંગના નાણાકીય પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો, નાણાકીય વર્ષ 2026માં તેનો નફો પાછલા નાણાકીય વર્ષની તુલનામાં 25.6% વધીને 92.7 કરોડ રૂપિયા થયો. આવક 11.8 ટકા વધીને 823.4 કરોડ રૂપિયા થઈ. NAC પેકેજિંગ IPOનું સંચાલન કરવા માટે Systematix કોર્પોરેટ સર્વિસીસ, IDBI કેપિટલ માર્કેટ્સ અને સિક્યોરિટીઝ અને પેન્ટોમેથ કેપિટલ એડવાઇઝર્સને મર્ચન્ટ બેન્કર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.