/Gujarati Company IPO: સોમવારે ખુલશે આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી પહોંચ્યો પ્રીમિયમ પર, જાણો

Gujarati Company IPO: ગુજરાત સ્થિત મશીનરી કમ્પોનન્ટ ઉત્પાદક કંપની એડવાન્સ ટેક્નોફોર્જ લિમિટેડનો IPO સોમવારે લોન્ચ થવાનો છે. કંપની તેનો SME IPO લોન્ચ કરશે. કંપની આ IPO દ્વારા આશરે 24 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ આઇપીઓને ગ્રે માર્કેટમાં સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે.
ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ શું છે?
કંપનીએ શનિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે આઇપીઓની કિંમત 95 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. શેર માટે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 9 રૂપિયા છે. પરિણામે, શેર લિસ્ટિંગ કિંમત 100 રૂપિયાથી વધુ થઈ જશે. આ 25.29 લાખ ઇક્વિટી શેરનો નવો ઇશ્યૂ છે. ઇશ્યૂ કિંમત 29 જુલાઈના રોજ બંધ થશે. કંપનીના શેર 3 ઓગસ્ટના રોજ BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. સન કેપિટલ એડવાઇઝરી સર્વિસીસ IPO માટે એકમાત્ર બુક-રનિંગ લીડ મેનેજર છે.
કંપની એકત્ર કરાયેલા ભંડોળમાંથી આશરે 7.19 કરોડ રૂપિયા મશીન ખરીદી, 7.25 કરોડ રૂપિયા કાર્યકારી મૂડી અને 2.40 કરોડ રૂપિયા લોન ચુકવણી પર ખર્ચ કરશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે. એડવાન્સ ટેક્નોફોર્જના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર નિલેશ શંભુભાઈ મોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે IPO ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા અને કાર્યકારી મૂડીને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરશે.
પરિણામો કેવા રહ્યા?
એડવાન્સ ટેક્નોફોર્જે માર્ચ 2026માં પૂરા થયેલા વર્ષ માટે આવકમાં થોડો ઘટાડો નોંધાવ્યો હતો. તે પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં 50.7 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને 50.04 કરોડ રૂપિયા થયો હતો. જો કે, સુધારેલા ઓપરેટિંગ પ્રદર્શનને કારણે ચોખ્ખા નફામાં 2.7 કરોડ રૂપિયાથી 4.06 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો. EBITDA એક વર્ષ પહેલા 5.06 કરોડ રૂપિયાથી 51.6 ટકા વધીને 7.7 કરોડ રૂપિયા થયો, જ્યારે EBITDA માર્જિન 9.98 ટકાથી વધીને 15.33 ટકા થયો છે.
મણિપાલ હેલ્થ એન્ટરપ્રાઇઝનો IPO
મણિપાલ હેલ્થ એન્ટરપ્રાઇઝનો IPO પણ રોકાણકારો માટે 29 જુલાઈએ ખુલશે અને 31 જુલાઈએ બંધ થશે. 2 રૂપિયા ની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક ઇક્વિટી શેરની કિંમત શ્રેણી 560 રૂપિયાથી 590 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે.
IPOનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ 35 રૂપિયા છે. પરિણામે, શેરની લિસ્ટિંગ કિંમત 620 રૂપિયાથી વધુ થઈ શકે છે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 25 ઇક્વિટી શેર માટે અને ત્યારબાદ 25 શેરના ગુણાંકમાં બોલી લગાવી શકશે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે 24 જુલાઈ, 2026 સુધીમાં તેના કુલ 1,17,97,57,321 ઇક્વિટી શેર બાકી છે. IPO 8,000 કરોડ રૂપિયા સુધીના નવા શેર એકત્ર કરશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.