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Gujarati Company IPO: સોમવારે ખુલશે આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી પહોંચ્યો પ્રીમિયમ પર, જાણો

Gujarati Company IPO: આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO સોમવારે શરૂ લોન્ચ થવાનો છે. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે ઇશ્યૂ કિંમત પ્રતિ શેર 95 રૂપિયા નક્કી કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 26, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:49 PM IST
Gujarati Company IPO: સોમવારે ખુલશે આ ગુજરાતી કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી પહોંચ્યો પ્રીમિયમ પર, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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