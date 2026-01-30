લાઇફબોયને પછાડી આ બન્યો દેશનો નંબર 1 સાબુ ? 2850 કરોડનું વેચાણ, જાણો
India Number 1 Soap: દેશના સાબુ માર્કેટમાં મોટી ઉથલપાથલ જોવા મળી છે. વિપ્રોએ દાવો કર્યો છે કે તેની ફ્લેગશિપ સાબુ બ્રાન્ડ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરના લાઇફબોયને પાછળ છોડીને ભારતની સૌથી મોટી સાબુ બ્રાન્ડ બની ગઈ છે.
India Number 1 Soap: વિપ્રો કન્ઝ્યુમર કેર એન્ડ લાઇટિંગ (WCCL)એ દાવો કર્યો છે કે તેની ફ્લેગશિપ સાબુ બ્રાન્ડ સંતૂર હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરના લાઇફબોયને પાછળ છોડીને ભારતની સૌથી મોટી સાબુ બ્રાન્ડ બની છે. કંપનીનો દાવો છે કે સંતૂરે 2025માં 2,850 કરોડ રૂપિયાની આવક મેળવી હતી, જે લાઇફબોયને પાછળ છોડી દીધી હતી, જ્યારે લક્સ ત્રીજા સ્થાને છે. જો કે, કંપનીઓને તેમની બ્રાન્ડ્સ માટે વ્યક્તિગત આવક જાહેર કરવાની જરૂર નથી, તેથી આ આંકડા ચેક કરવા મુશ્કેલ છે.
અમારી અને લાઇફબોય વચ્ચે મોટો તફાવત
ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, વિપ્રો કન્ઝ્યુમર કેર કહે છે કે તેણે બહુવિધ સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી એકત્રિત કરી છે અને તેના તારણોમાં વિશ્વાસ છે. WCCLના CEO વિનીત અગ્રવાલે કહ્યું કે, અમારી અને લાઇફબોય વચ્ચે મોટો તફાવત છે. જાન્યુઆરીથી નવેમ્બર સુધીના AC નીલ્સનના ડેટા અનુસાર, સંતૂરનો બજાર હિસ્સો 8.7% હતો, જ્યારે લાઇફબોયનો 12.1% અને લક્સનો 12.2% હતો.
વિપ્રો વિરુદ્ધ હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર
પરંતુ અગ્રવાલે આ આંકડાઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સંતૂર ખૂબ જ મજબૂત છે, જ્યારે AC નીલ્સન પેનલ ગ્રામીણ બજારોને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરતી નથી. આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં સંતૂરનું વેચાણ વધુ છે. એવું લાગે છે કે AC નીલ્સન પેનલ આ રાજ્યોને પૂરતું મહત્વ આપતું નથી.
બીજી બાજુ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવરના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, અમે અમારી બ્રાન્ડ્સની સ્પર્ધાત્મકતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વિવિધ ડેટા સ્ત્રોતો જોઈએ છીએ. આમાં કંપનીઓના પ્રકાશિત પરિણામો અને નીલ્સન અને કાંતારના ડેટાનો સમાવેશ થાય છે. અમે વ્યક્તિગત બ્રાન્ડ્સનો બજાર હિસ્સો શેર કરતા નથી. હાલમાં, અમે ક્લોજ્ડ પીડિયરમાં છીએ.
